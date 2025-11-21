https://1prime.ru/20251121/ipoteka-864801772.html

Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России

2025-11-21T17:36+0300

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с выдачей рыночной ипотеки вызывает беспокойство, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин."Ситуация по ипотеке, безусловно, тревожна — тем, что у нас рыночная ипотека минимизировалась. Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки", — отметил он в эфире телеканала "Россия-24".Вице-премьер отметил, что для преодоления возникших сложностей правительство увеличило объемы государственной поддержки, достигнув рекордных уровней в этом году. Согласно утвержденным инициативам, основные усилия направлены на сохранение темпов строительства и оказание помощи регионам. Ранее в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра заявила, что в период с января по октябрь 2025 года было зарегистрировано около 99,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 1,6% ниже результатов аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в октябре в Москве было зафиксировано порядка 9,8 тысячи ипотечных договоров, что на 18% меньше показателей за октябрь прошлого года и на 14,1% ниже результатов предыдущего месяца.

