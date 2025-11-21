Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России - 21.11.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России - 21.11.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России
Ситуация с выдачей рыночной ипотеки вызывает беспокойство, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T17:36+0300
2025-11-21T17:36+0300
недвижимость
россия
бизнес
москва
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с выдачей рыночной ипотеки вызывает беспокойство, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин."Ситуация по ипотеке, безусловно, тревожна — тем, что у нас рыночная ипотека минимизировалась. Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки", — отметил он в эфире телеканала "Россия-24".Вице-премьер отметил, что для преодоления возникших сложностей правительство увеличило объемы государственной поддержки, достигнув рекордных уровней в этом году. Согласно утвержденным инициативам, основные усилия направлены на сохранение темпов строительства и оказание помощи регионам. Ранее в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра заявила, что в период с января по октябрь 2025 года было зарегистрировано около 99,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 1,6% ниже результатов аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в октябре в Москве было зафиксировано порядка 9,8 тысячи ипотечных договоров, что на 18% меньше показателей за октябрь прошлого года и на 14,1% ниже результатов предыдущего месяца.
москва
недвижимость, россия, бизнес, москва, марат хуснуллин
Недвижимость, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Марат Хуснуллин
17:36 21.11.2025
 
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России

Хуснуллин назвал ситуацию с ипотекой в России тревожной

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Ипотека. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с выдачей рыночной ипотеки вызывает беспокойство, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Ситуация по ипотеке, безусловно, тревожна — тем, что у нас рыночная ипотека минимизировалась. Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки", — отметил он в эфире телеканала "Россия-24".
Вице-премьер отметил, что для преодоления возникших сложностей правительство увеличило объемы государственной поддержки, достигнув рекордных уровней в этом году. Согласно утвержденным инициативам, основные усилия направлены на сохранение темпов строительства и оказание помощи регионам.
Ранее в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра заявила, что в период с января по октябрь 2025 года было зарегистрировано около 99,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 1,6% ниже результатов аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в октябре в Москве было зафиксировано порядка 9,8 тысячи ипотечных договоров, что на 18% меньше показателей за октябрь прошлого года и на 14,1% ниже результатов предыдущего месяца.
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Хуснуллин рассказал, в каком случае ипотека в России будет массовой
13 ноября, 14:15
 
НедвижимостьРОССИЯБизнесМОСКВАМарат Хуснуллин
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
