В Иране начались обсуждения переноса столицы из Тегерана

В Иране начались обсуждения переноса столицы из Тегерана - 21.11.2025, ПРАЙМ

В Иране начались обсуждения переноса столицы из Тегерана

В Иране назрел вопрос перемещения столицы из Тегерана, заявил президент Масуд Пезешкиан во время встречи с жителями провинции Казвин, сообщает IRNA.

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В Иране назрел вопрос перемещения столицы из Тегерана, заявил президент Масуд Пезешкиан во время встречи с жителями провинции Казвин, сообщает IRNA."Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора, перенос столицы — это необходимость", — сообщил он.Как пояснил глава государства, главными причинами являются серьезные проблемы с обеспечением водоснабжения, которые, вместе с увеличением численности городского населения, могут привести к гуманитарной катастрофе.В марте власти Ирана столкнулись с серьезным водным кризисом в четырех провинциях — Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран. Причиной этого стали многолетние засухи в этих районах.Главная трудность, с которой сталкивается правительство Ирана в этих регионах, заключается в пересыхании рек, болот и водохранилищ, а также в снижении эффективности функционирования плотин.

