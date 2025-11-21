Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране начались обсуждения переноса столицы из Тегерана - 21.11.2025
В Иране начались обсуждения переноса столицы из Тегерана
В Иране начались обсуждения переноса столицы из Тегерана - 21.11.2025, ПРАЙМ
В Иране начались обсуждения переноса столицы из Тегерана
В Иране назрел вопрос перемещения столицы из Тегерана, заявил президент Масуд Пезешкиан во время встречи с жителями провинции Казвин, сообщает IRNA. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T05:47+0300
2025-11-21T05:47+0300
мировая экономика
иран
тегеран
масуд пезешкиан
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В Иране назрел вопрос перемещения столицы из Тегерана, заявил президент Масуд Пезешкиан во время встречи с жителями провинции Казвин, сообщает IRNA."Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора, перенос столицы — это необходимость", — сообщил он.Как пояснил глава государства, главными причинами являются серьезные проблемы с обеспечением водоснабжения, которые, вместе с увеличением численности городского населения, могут привести к гуманитарной катастрофе.В марте власти Ирана столкнулись с серьезным водным кризисом в четырех провинциях — Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран. Причиной этого стали многолетние засухи в этих районах.Главная трудность, с которой сталкивается правительство Ирана в этих регионах, заключается в пересыхании рек, болот и водохранилищ, а также в снижении эффективности функционирования плотин.
иран
тегеран
мировая экономика, иран, тегеран, масуд пезешкиан
Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, Масуд Пезешкиан
В Иране начались обсуждения переноса столицы из Тегерана

Президент Ирана Пезешкиан высказался о необходимости переноса столицы из Тегерана

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В Иране назрел вопрос перемещения столицы из Тегерана, заявил президент Масуд Пезешкиан во время встречи с жителями провинции Казвин, сообщает IRNA.
"Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора, перенос столицы — это необходимость", — сообщил он.
Как пояснил глава государства, главными причинами являются серьезные проблемы с обеспечением водоснабжения, которые, вместе с увеличением численности городского населения, могут привести к гуманитарной катастрофе.
В марте власти Ирана столкнулись с серьезным водным кризисом в четырех провинциях — Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран. Причиной этого стали многолетние засухи в этих районах.Главная трудность, с которой сталкивается правительство Ирана в этих регионах, заключается в пересыхании рек, болот и водохранилищ, а также в снижении эффективности функционирования плотин.
Мировая экономикаИРАНТегеранМасуд Пезешкиан
 
 
