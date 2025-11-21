https://1prime.ru/20251121/istrebitel-864792483.html
Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае
2025-11-21T14:14+0300
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Индийский истребитель Tejas разбился на авиашоу в Дубае, сообщил индийский телерепортер Шив Арур в социальной сети X. "Индийский истребитель Tejas разбился во время демонстрационного полета на авиашоу в Дубае. Ожидаем подробностей", - написал сотрудник телеканала NDTV. О судьбе экипажа информации пока не поступало.
