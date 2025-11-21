Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае - 21.11.2025
Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Индийский истребитель Tejas разбился на авиашоу в Дубае, сообщил индийский телерепортер Шив Арур в социальной сети X. "Индийский истребитель Tejas разбился во время демонстрационного полета на авиашоу в Дубае. Ожидаем подробностей", - написал сотрудник телеканала NDTV. О судьбе экипажа информации пока не поступало.
Происшествия, Бизнес, Дубай, ИНДИЯ
14:14 21.11.2025
 
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Индийский истребитель Tejas разбился на авиашоу в Дубае, сообщил индийский телерепортер Шив Арур в социальной сети X.
"Индийский истребитель Tejas разбился во время демонстрационного полета на авиашоу в Дубае. Ожидаем подробностей", - написал сотрудник телеканала NDTV.
О судьбе экипажа информации пока не поступало.
 
