https://1prime.ru/20251121/japonija-864775313.html
Япония не откажется от российского газа
Япония не откажется от российского газа - 21.11.2025, ПРАЙМ
Япония не откажется от российского газа
Япония не намерена отказываться от газа из России и будет принимать меры для его стабильных поставок, сообщили в японском посольстве в Москве. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T01:06+0300
2025-11-21T01:06+0300
2025-11-21T01:06+0300
энергетика
газ
экономика
япония
сша
москва
скотт бессент
сахалин-2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864775313.jpg?1763676394
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Япония не намерена отказываться от газа из России и будет принимать меры для его стабильных поставок, сообщили в японском посольстве в Москве.
"Обеспечение природным газом из-за рубежа, в том числе в рамках проекта "Сахалин-2", важно с точки зрения энергетической безопасности Японии, поэтому мы будем принимать все меры для того, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем", - заявили в дипмиссии газете "Известия".
Ранее министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители". Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси отказался от комментариев относительно призыва Бессента к Токио отказаться от российских энергоносителей.
До сих пор Японии удавалось сохранять поставки СПГ с проекта "Сахалин-2", которые занимают около 9% всего импорта СПГ, мотивируя это энергетической безопасностью.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
япония
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, япония, сша, москва, скотт бессент, сахалин-2
Энергетика, Газ, Экономика, ЯПОНИЯ, США, МОСКВА, Скотт Бессент, Сахалин-2
Япония не откажется от российского газа
Посольство в Москве: Япония будет принимать меры для стабильных поставок газа из России
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Япония не намерена отказываться от газа из России и будет принимать меры для его стабильных поставок, сообщили в японском посольстве в Москве.
"Обеспечение природным газом из-за рубежа, в том числе в рамках проекта "Сахалин-2", важно с точки зрения энергетической безопасности Японии, поэтому мы будем принимать все меры для того, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем", - заявили в дипмиссии газете "Известия".
Ранее министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители". Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси отказался от комментариев относительно призыва Бессента к Токио отказаться от российских энергоносителей.
До сих пор Японии удавалось сохранять поставки СПГ с проекта "Сахалин-2", которые занимают около 9% всего импорта СПГ, мотивируя это энергетической безопасностью.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.