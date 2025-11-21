https://1prime.ru/20251121/japonija-864775313.html

Япония не откажется от российского газа

Япония не откажется от российского газа - 21.11.2025, ПРАЙМ

Япония не откажется от российского газа

Япония не намерена отказываться от газа из России и будет принимать меры для его стабильных поставок, сообщили в японском посольстве в Москве. | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T01:06+0300

2025-11-21T01:06+0300

2025-11-21T01:06+0300

энергетика

газ

экономика

япония

сша

москва

скотт бессент

сахалин-2

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864775313.jpg?1763676394

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Япония не намерена отказываться от газа из России и будет принимать меры для его стабильных поставок, сообщили в японском посольстве в Москве. "Обеспечение природным газом из-за рубежа, в том числе в рамках проекта "Сахалин-2", важно с точки зрения энергетической безопасности Японии, поэтому мы будем принимать все меры для того, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем", - заявили в дипмиссии газете "Известия". Ранее министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители". Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси отказался от комментариев относительно призыва Бессента к Токио отказаться от российских энергоносителей. До сих пор Японии удавалось сохранять поставки СПГ с проекта "Сахалин-2", которые занимают около 9% всего импорта СПГ, мотивируя это энергетической безопасностью. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

япония

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, япония, сша, москва, скотт бессент, сахалин-2