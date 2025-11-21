https://1prime.ru/20251121/japonija-864779689.html
В Японии предупредили об усилении давления на цены из-за ослабления иены
В Японии предупредили об усилении давления на цены из-за ослабления иены
экономика
мировая экономика
япония
банк японии
ТОКИО, 21 ноя - ПРАЙМ. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что дальнейшее ослабление иены может усилить давление на потребительские цены, в частности, через рост стоимости импортируемых товаров.
"Необходимо учитывать, что влияние колебаний валютного курса на цены может усиливаться", - приводит его слова агентство Киодо.
По словам главы Центробанка Японии, ослабление иены приводит к повышению цен на импорт, а затем и к удорожанию товаров внутри страны, что "становится фактором роста потребительских цен".
В Японии продолжается устойчивая тенденция роста потребительских цен. Так, базовый индекс потребительских цен без учета свежих продуктов вырос в октябре на 3% в годовом выражении. Рост цен на продовольствие за исключением скоропортящихся товаров и вовсе составил 7,2% в годовом выражении. Ранее исследовательский институт Teikoku Databank предупредил, что рост цен на продовольственные товары в Японии по итогам календарного 2025 года может сравниться с рекордными показателями 2022 года, когда увеличилась стоимость почти 25,77 тысячи товаров.
