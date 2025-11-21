Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии предупредили об усилении давления на цены из-за ослабления иены - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251121/japonija-864779689.html
В Японии предупредили об усилении давления на цены из-за ослабления иены
В Японии предупредили об усилении давления на цены из-за ослабления иены - 21.11.2025, ПРАЙМ
В Японии предупредили об усилении давления на цены из-за ослабления иены
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что дальнейшее ослабление иены может усилить давление на потребительские цены, в частности, через рост стоимости... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T06:20+0300
2025-11-21T06:20+0300
экономика
мировая экономика
япония
банк японии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864779689.jpg?1763695245
ТОКИО, 21 ноя - ПРАЙМ. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что дальнейшее ослабление иены может усилить давление на потребительские цены, в частности, через рост стоимости импортируемых товаров. "Необходимо учитывать, что влияние колебаний валютного курса на цены может усиливаться", - приводит его слова агентство Киодо. По словам главы Центробанка Японии, ослабление иены приводит к повышению цен на импорт, а затем и к удорожанию товаров внутри страны, что "становится фактором роста потребительских цен". В Японии продолжается устойчивая тенденция роста потребительских цен. Так, базовый индекс потребительских цен без учета свежих продуктов вырос в октябре на 3% в годовом выражении. Рост цен на продовольствие за исключением скоропортящихся товаров и вовсе составил 7,2% в годовом выражении. Ранее исследовательский институт Teikoku Databank предупредил, что рост цен на продовольственные товары в Японии по итогам календарного 2025 года может сравниться с рекордными показателями 2022 года, когда увеличилась стоимость почти 25,77 тысячи товаров.
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, япония, банк японии
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Банк Японии
06:20 21.11.2025
 
В Японии предупредили об усилении давления на цены из-за ослабления иены

Глава Банка Японии Уэда: ослабление иены может усилить давление на цены

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 21 ноя - ПРАЙМ. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что дальнейшее ослабление иены может усилить давление на потребительские цены, в частности, через рост стоимости импортируемых товаров.
"Необходимо учитывать, что влияние колебаний валютного курса на цены может усиливаться", - приводит его слова агентство Киодо.
По словам главы Центробанка Японии, ослабление иены приводит к повышению цен на импорт, а затем и к удорожанию товаров внутри страны, что "становится фактором роста потребительских цен".
В Японии продолжается устойчивая тенденция роста потребительских цен. Так, базовый индекс потребительских цен без учета свежих продуктов вырос в октябре на 3% в годовом выражении. Рост цен на продовольствие за исключением скоропортящихся товаров и вовсе составил 7,2% в годовом выражении. Ранее исследовательский институт Teikoku Databank предупредил, что рост цен на продовольственные товары в Японии по итогам календарного 2025 года может сравниться с рекордными показателями 2022 года, когда увеличилась стоимость почти 25,77 тысячи товаров.
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯБанк Японии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала