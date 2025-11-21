https://1prime.ru/20251121/kitaj-864777189.html

Китай увеличил импорт рыбы из России до максимума с апреля 2023 года

Китай увеличил импорт рыбы из России до максимума с апреля 2023 года

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Китай в октябре увеличил импорт рыбы из России до максимума с апреля 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, российские компании в середине осени поставили на китайский рынок рыбы и морепродуктов на 340,5 миллиона долларов против 261,2 миллиона годом ранее. Последний раз больше в Поднебесную было отгружено в апреле 2023 года - на 349,6 миллиона долларов. Главным образом Китай закупал у России замороженную рыбу (187,5 миллиона долларов) и креветки (145,5 миллиона). Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы на китайский рынок. На втором месте расположился Эквадор с экспортом на 241,6 миллиона долларов, а тройку замкнул Вьетнам с 168,6 миллиона. В топ-5 также входят США (153 миллиона долларов) и Индия (141,8 миллиона).

