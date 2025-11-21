Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай увеличил импорт рыбы из России до максимума с апреля 2023 года
2025-11-21T03:46+0300
2025-11-21T03:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
эквадор
вьетнам
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Китай в октябре увеличил импорт рыбы из России до максимума с апреля 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, российские компании в середине осени поставили на китайский рынок рыбы и морепродуктов на 340,5 миллиона долларов против 261,2 миллиона годом ранее. Последний раз больше в Поднебесную было отгружено в апреле 2023 года - на 349,6 миллиона долларов. Главным образом Китай закупал у России замороженную рыбу (187,5 миллиона долларов) и креветки (145,5 миллиона). Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы на китайский рынок. На втором месте расположился Эквадор с экспортом на 241,6 миллиона долларов, а тройку замкнул Вьетнам с 168,6 миллиона. В топ-5 также входят США (153 миллиона долларов) и Индия (141,8 миллиона).
россия, мировая экономика, китай, эквадор, вьетнам
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ЭКВАДОР, ВЬЕТНАМ
03:46 21.11.2025
 
Китай увеличил импорт рыбы из России до максимума с апреля 2023 года

Китай в октябре увеличил импорт рыбы из России до максимума с апреля 2023 года

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Китай в октябре увеличил импорт рыбы из России до максимума с апреля 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, российские компании в середине осени поставили на китайский рынок рыбы и морепродуктов на 340,5 миллиона долларов против 261,2 миллиона годом ранее. Последний раз больше в Поднебесную было отгружено в апреле 2023 года - на 349,6 миллиона долларов.
Главным образом Китай закупал у России замороженную рыбу (187,5 миллиона долларов) и креветки (145,5 миллиона).
Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы на китайский рынок. На втором месте расположился Эквадор с экспортом на 241,6 миллиона долларов, а тройку замкнул Вьетнам с 168,6 миллиона. В топ-5 также входят США (153 миллиона долларов) и Индия (141,8 миллиона).
 
