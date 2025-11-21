https://1prime.ru/20251121/krebitovanie-864795754.html
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года - 21.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года
Банк России сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года на уровне 10-13%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T16:10+0300
2025-11-21T16:10+0300
2025-11-21T16:10+0300
экономика
банки
финансы
россия
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82884/09/828840929_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_228096c6047bf9e0f1a54b5bdac03619.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года на уровне 10-13%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". Согласно графику в опубликованном обзоре, диапазон роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 10-13%, на 2026 год в диапазоне от 7% до 12%. В октябре ЦБ РФ повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года с 9-12% до 10-13%.
https://1prime.ru/20251114/nabiullina--864528132.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82884/09/828840929_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac89fe2037468aabeaefacc3543b4a82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, рф, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками в 2025 году на уровне 10-13%