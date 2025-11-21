Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года - 21.11.2025
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года
Банк России сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года на уровне 10-13%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". | 21.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года на уровне 10-13%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". Согласно графику в опубликованном обзоре, диапазон роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 10-13%, на 2026 год в диапазоне от 7% до 12%. В октябре ЦБ РФ повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года с 9-12% до 10-13%.
16:10 21.11.2025
 
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года

ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками в 2025 году на уровне 10-13%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года на уровне 10-13%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор".
Согласно графику в опубликованном обзоре, диапазон роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 10-13%, на 2026 год в диапазоне от 7% до 12%.
В октябре ЦБ РФ повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года с 9-12% до 10-13%.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Набиуллина рассказала о смягчении денежно-кредитной политики
14 ноября, 08:38
 
