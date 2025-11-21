https://1prime.ru/20251121/krebitovanie-864795754.html

ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года

ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года - 21.11.2025, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года

Банк России сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года на уровне 10-13%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". | 21.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года на уровне 10-13%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". Согласно графику в опубликованном обзоре, диапазон роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 10-13%, на 2026 год в диапазоне от 7% до 12%. В октябре ЦБ РФ повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года с 9-12% до 10-13%.

