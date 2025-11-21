СМИ: ЕС боится, что план Трампа может сорвать одобрение кредита Киеву
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз боится, что план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Многие дипломаты и официальные лица ЕС заявили, что опасаются, что предложение спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа может подорвать их шансы на одобрение кредита 27 правительствами ЕС... Новый план США с 28 пунктами по прекращению огня включает конкурирующую идею использования тех же ресурсов для американских усилий по восстановлению (Украины - ред.) после достижения перемирия", - говорится в публикации.
Идея Европы заключается в том, чтобы использовать российские активы для предоставления так называемого специального "репарационного кредита" Украине на сумму порядка 140 миллиардов евро, который нужно будет вернуть в случае, если Россия согласится выплатить Украине "материальный ущерб" после подписания мирного соглашения. Однако Бельгия колеблется с одобрением плана, опасаясь финансовой ответственности перед Россией в случае исполнения ею своей части "европейских обязательств". Это привело Бельгию к конфликту с другими членами ЕС, которые настаивают на более оперативных действиях в поддержку Украины.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.