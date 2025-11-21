https://1prime.ru/20251121/krym-864778781.html

В Крыму прокомментировали возможное признание статуса полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – ПРАЙМ. Возможное признание российского статуса Крыма со стороны западных стран станет торжеством справедливости, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Признание Крыма будет для нас не только большой моральной победой, но и торжеством справедливости. Мы с первого дня говорили о легитимности нашего выбора. Крым стал уроком для Запада, что не стоит делать переворотов и свергать в других странах законную власть", - сказал Константинов. По его мнению, признание российского статуса Крыма даст шансы Украине на восстановление своей государственности, с учетом отказа от нацистской преступной идеологии, сохранения прав русскоязычной и русскокультурной части населения и православия. "Политический плюрализм и нейтральный статус в сочетании с демилитаризацией тоже будут способствовать свободному цивилизационному выбору этого украинского сообщества. А для нас это еще и гарантия безопасности наших границ", - сказал Константинов. По данным Financial Times, предлагаемый США план урегулирования предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

2025

