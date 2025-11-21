Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ установил официальные курсы валют на 22 ноября
ЦБ установил официальные курсы валют на 22 ноября
ЦБ установил официальные курсы валют на 22 ноября - 21.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ установил официальные курсы валют на 22 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 22,19 копейки - до 11,0576 рубля, доллара - на 1,71 рубля, до 79,0246 рубля, евро - на
2025-11-21T17:54+0300
2025-11-21T17:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 22,19 копейки - до 11,0576 рубля, доллара - на 1,71 рубля, до 79,0246 рубля, евро - на 2,04 рубля, до 90,5625 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
рф
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
17:54 21.11.2025 (обновлено: 17:59 21.11.2025)
 
ЦБ установил официальные курсы валют на 22 ноября

Официальный курс юаня на 22 ноября - 11,06 руб, доллара - 79,02 руб, евро - 90,56 руб

Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 22,19 копейки - до 11,0576 рубля, доллара - на 1,71 рубля, до 79,0246 рубля, евро - на 2,04 рубля, до 90,5625 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
