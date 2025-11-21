https://1prime.ru/20251121/kurs-864802942.html
ЦБ установил официальные курсы валют на 22 ноября
2025-11-21T17:54+0300
2025-11-21T17:54+0300
2025-11-21T17:59+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 22,19 копейки - до 11,0576 рубля, доллара - на 1,71 рубля, до 79,0246 рубля, евро - на 2,04 рубля, до 90,5625 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Прошедшая торговая неделя продемонстрировала растущую динамику