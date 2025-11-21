В Минтруде призвали проконтролировать предоставление льгот многодетным
Баталина призвала проконтролировать предоставление льгот многодетным семьям в транспорте
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина призвала проконтролировать предоставление льгот многодетным семьям в городском общественном транспорте.
"Я вас очень прошу под постоянным мониторингом все транспортные возможности: использование QR-кодов для того, чтобы можно было идентифицировать многодетную семью и следом за этим предоставить ей особенные условия приобретения билетов, какие-то моменты связанные с размещением, с переездом", - сказала Баталина в рамках выступления на Красноярском демографическом форуме.
В ходе выступления она подчеркнула важность качественной работы цифрового удостоверения многодетной семьи при поездках в городском общественном транспорте в регионах РФ.
Также Баталина обозначила проблему высоких тарифов в такси для пассажиров с детьми.
"Огромный пласт барьеров - это транспорт. И я вас очень прошу этой теме уделить особое внимание. Это тарифы такси, которые сегодня при перевозке детей выше почему-то, чем в случае, когда вы едете без детей. То есть у нас сегодня штраф, по сути, семья получает, а не поддержку, поощрение. Это все можно отрегулировать, в том числе на региональном уровне", - отметила Баталина.
Красноярский демографический форум пройдет 21 ноября в городе Красноярске. Форум станет площадкой для обсуждения регионами страны вопросов народосбережения в России, стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.