https://1prime.ru/20251121/lgoty-864784796.html

В Минтруде призвали проконтролировать предоставление льгот многодетным

В Минтруде призвали проконтролировать предоставление льгот многодетным - 21.11.2025, ПРАЙМ

В Минтруде призвали проконтролировать предоставление льгот многодетным

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина призвала проконтролировать предоставление льгот многодетным семьям в городском... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T09:30+0300

2025-11-21T09:30+0300

2025-11-21T09:43+0300

бизнес

россия

рф

красноярск

общественный транспорт

льготы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860223129_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_8075e54aa9993102c2435e43f2aab893.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина призвала проконтролировать предоставление льгот многодетным семьям в городском общественном транспорте. "Я вас очень прошу под постоянным мониторингом все транспортные возможности: использование QR-кодов для того, чтобы можно было идентифицировать многодетную семью и следом за этим предоставить ей особенные условия приобретения билетов, какие-то моменты связанные с размещением, с переездом", - сказала Баталина в рамках выступления на Красноярском демографическом форуме. В ходе выступления она подчеркнула важность качественной работы цифрового удостоверения многодетной семьи при поездках в городском общественном транспорте в регионах РФ. Также Баталина обозначила проблему высоких тарифов в такси для пассажиров с детьми. "Огромный пласт барьеров - это транспорт. И я вас очень прошу этой теме уделить особое внимание. Это тарифы такси, которые сегодня при перевозке детей выше почему-то, чем в случае, когда вы едете без детей. То есть у нас сегодня штраф, по сути, семья получает, а не поддержку, поощрение. Это все можно отрегулировать, в том числе на региональном уровне", - отметила Баталина. Красноярский демографический форум пройдет 21 ноября в городе Красноярске. Форум станет площадкой для обсуждения регионами страны вопросов народосбережения в России, стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.

рф

красноярск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, красноярск, общественный транспорт, льготы