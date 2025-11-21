https://1prime.ru/20251121/malinen-864787320.html

Слова французского генерала о России вызвали изумление на Западе

Слова французского генерала о России вызвали изумление на Западе

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Слова начальника Генштаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о России удивили профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Об этом он написал в соцсети X.Накануне генерал заявил, что Франция должна быть готова "терять своих детей" для сдерживания якобы угрозы со стороны Москвы."Эти люди совершенно ненормальные", — написал в ответ профессор.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

