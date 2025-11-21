Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова французского генерала о России вызвали изумление на Западе - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251121/malinen-864787320.html
Слова французского генерала о России вызвали изумление на Западе
Слова французского генерала о России вызвали изумление на Западе - 21.11.2025, ПРАЙМ
Слова французского генерала о России вызвали изумление на Западе
Слова начальника Генштаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о России удивили профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Об этом он написал в... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T11:04+0300
2025-11-21T11:04+0300
в мире
франция
москва
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864787165_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_23009cb73be85c538caf16d742350ae7.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Слова начальника Генштаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о России удивили профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Об этом он написал в соцсети X.Накануне генерал заявил, что Франция должна быть готова "терять своих детей" для сдерживания якобы угрозы со стороны Москвы."Эти люди совершенно ненормальные", — написал в ответ профессор.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20251102/iskander-864156253.html
https://1prime.ru/20251119/khili-864709274.html
франция
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864787165_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_d5224694884c656c627bc36c6826be8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, франция, москва, нато
В мире, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, НАТО
11:04 21.11.2025
 
Слова французского генерала о России вызвали изумление на Западе

Малинен назвал французского генерала Мандона ненормальным после слов о РФ

© AP Photo / Benoit TessierНачальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон
Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон. Архивное фото
© AP Photo / Benoit Tessier
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Слова начальника Генштаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о России удивили профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Об этом он написал в соцсети X.

Накануне генерал заявил, что Франция должна быть готова "терять своих детей" для сдерживания якобы угрозы со стороны Москвы.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
В США забили тревогу из-за хода России
2 ноября, 12:17
"Эти люди совершенно ненормальные", — написал в ответ профессор.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Министр обороны Британии обратился с необычным посланием к Путину
19 ноября, 16:17
 
В миреФРАНЦИЯМОСКВАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала