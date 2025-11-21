Слова французского генерала о России вызвали изумление на Западе
Малинен назвал французского генерала Мандона ненормальным после слов о РФ
Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон
Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон. Архивное фото
© AP Photo / Benoit Tessier
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Слова начальника Генштаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о России удивили профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Об этом он написал в соцсети X.
Накануне генерал заявил, что Франция должна быть готова "терять своих детей" для сдерживания якобы угрозы со стороны Москвы.
"Эти люди совершенно ненормальные", — написал в ответ профессор.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
