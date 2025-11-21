Основатель Wildberries призвала банки играть с маркетплейсами по-честному

https://1prime.ru/20251121/marketpleysy-864784045.html

Отмена скидок на маркетплейсах при оплате товаров картами аффилированных банков приведет к разгону инфляции, агрессивная позиция крупных банков на этот счет... | 21.11.2025, ПРАЙМ

экономика

бизнес

финансы

россия

вячеслав володин

герман греф

эльвира набиуллина

госдума

сбербанк

wildberries

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Отмена скидок на маркетплейсах при оплате товаров картами аффилированных банков приведет к разгону инфляции, агрессивная позиция крупных банков на этот счет является уничтожением конкурентов, заявила председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России", основатель Wildberries Татьяна Ким. "В последние месяцы крупнейшие банки страны объединились в попытках запретить цифровым платформам предоставлять скидки при оплате нашими картами. Они пишут письма в Госдуму, инициируют закрытые встречи с регулятором в попытках запретить оплату за товар банками маркетплейсов. … Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель – циничное уничтожение конкурентов. Приведет это только к разгону инфляции", - сказала Ким, ее слова приводит РБК. Он отметила, что маркетплейсы вкладывают свои средства в доступность товаров, а также используют в работе инструменты лояльности, распространенные в других отраслях. "Почти все банки дают скидку на ипотеку, начисляют повышенные кешбэки, если ты их зарплатный клиент. … Как мы видим, многие банки пытались сделать маркетплейсы, но у них не получилось. За это, конечно, надо "наказать" Ozon и WB, а самое главное - миллионы потребителей", - добавила Ким. По ее словам, банкам на правах более сильных участников экономических отношений разрешается создавать собственные маркетплейсы и программы лояльности, в то время как у маркетплейсов отбирают право на собственные банки. "Я предлагаю всем играть по-честному, ставить во главу угла интересы страны, человека и его благополучие. Это именно тот принцип, благодаря которому люди выбирают нас!", - резюмировала Ким. Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. Во вторник глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

