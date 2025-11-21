https://1prime.ru/20251121/marketpleysy-864788872.html

Силуанов: продавцы маркетплейсов не полностью соблюдают законодательство

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Некоторые продавцы на маркетплейсах не полностью соблюдают налоговое законодательство, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над соответствующими мерами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали, будем их реализовывать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

