Силуанов: продавцы маркетплейсов не полностью соблюдают законодательство
2025-11-21T11:53+0300
финансы
рф
минфин
фнс россии
маркетплейсы
антон силуанов
экономика
налоги
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Некоторые продавцы на маркетплейсах не полностью соблюдают налоговое законодательство, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над соответствующими мерами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали, будем их реализовывать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
