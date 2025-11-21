Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировое производство рафинированной меди выросло в 2025 году
Мировое производство рафинированной меди выросло в 2025 году
Мировое производство рафинированной меди выросло в 2025 году
Мировое производство рафинированной меди за январь-сентябрь текущего года выросло на 4,3% в годовом выражении - до 21,347 миллиона тонн, следует из пресс-релиза | 21.11.2025, ПРАЙМ
23:21 21.11.2025
 
Мировое производство рафинированной меди выросло в 2025 году

Мировое производство рафинированной меди выросло на 4,3% за девять месяцев 2025 года

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди за январь-сентябрь текущего года выросло на 4,3% в годовом выражении - до 21,347 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG).
"Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди выросло примерно на 4,3% за первые девять месяцев 2025 года, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руды) выросло на 4%, а вторичное производство (из лома) – на 5,5%", - сказано в сообщении.
Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за девять месяцев составило 21,347 миллиона тонн против 20,45 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года.
Глобальное потребление рафинированной меди за отчетный период выросло примерно на 5,5% - до 21,253 миллиона тонн против 20,14 миллиона тонн годом ранее.
Таким образом, рынок "красного металла" по итогам января-сентября демонстрирует видимый профицит в размере около 94 тысяч тонн, следует из данных таблицы.
При этом мировая добыча меди, по предварительным данным, увеличилась примерно на 2% - до 17,25 миллиона тонн.
Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире снизился до 81,3% с 84,5% годом ранее, а мощностей по добыче – до 78,8% с 80%.
Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
В ICSG сделали прогноз по выпуску рафинированной меди в мире
8 октября, 18:59
 
