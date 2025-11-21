https://1prime.ru/20251121/minfin-864804159.html
Россия работает над инициативой по разграничению алмазов, сообщил Минфин
Россия работает над инициативой по разграничению алмазов, сообщил Минфин
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия работает над инициативой по разграничению природных и синтетических алмазов, планирует ее продвигать с другими алмазодобывающими странами в 2026 году, сообщает Минфин РФ по итогам Министерской встречи участников Кимберлийского процесса (КП), которая состоялась 20 ноября в рамках пленарного заседания рабочих органов КП. Отмечается, что российскую делегацию возглавлял замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "По его словам, Россия активно работает над инициативой по разграничению природных и синтетических алмазов, которую планирует продвигать совместно с другими алмазодобывающими странами в 2026 году", - говорится в материалах на сайте министерства. Ключевой темой встречи стало согласование определения "конфликтных алмазов" в ходе завершения очередного цикла пересмотра Основного документа КП. Замминистра Моисеев в ходе выступления обозначил позицию РФ, сообщили в Минфине. "За последние три года проделана серьезная и содержательная работа по согласованию определения "конфликтных" алмазов, которая практически подошла к своему успешному завершению. Наша позиция была и остается однозначной – мы поддержали предложение Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA) об уточнении определения "конфликтных" алмазов, которое не распространяется на суверенные государства. Убеждены в его обоснованности", - сказал он, его слова приводятся в материалах. Моисеев также подчеркнул ключевую роль Кимберлийского процесса в защите мирового рынка природных алмазов. Замминистра отметил значимость инициатив, таких как принятая в рамках российского председательства в КП в 2021 году Декларация о поддержке принципов ответственных цепочек поставок алмазов в качестве наилучших практик ("Рамочные принципы 7"), а также внедрение единых стандартов ответственной алмазодобычи Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA), добавили в министерстве.
