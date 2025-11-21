https://1prime.ru/20251121/minfin-864808745.html

Минфин фиксирует случаи ввоза товаров в Россию без уплаты косвенных налогов

Минфин фиксирует случаи ввоза товаров в Россию без уплаты косвенных налогов - 21.11.2025, ПРАЙМ

Минфин фиксирует случаи ввоза товаров в Россию без уплаты косвенных налогов

Минфин фиксирует случаи ввоза на территорию РФ товаров, в том числе реализуемых в последующем через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T21:59+0300

2025-11-21T21:59+0300

2025-11-21T21:59+0300

экономика

бизнес

россия

рф

антон силуанов

минфин

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин фиксирует случаи ввоза на территорию РФ товаров, в том числе реализуемых в последующем через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты косвенных налогов, правительство РФ будет реализовывать меры для борьбы с такими случаями, отметили в министерстве. Некоторые продавцы на маркетплейсах не полностью соблюдают налоговое законодательство, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над соответствующими мерами, заявил ранее в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов. Реализация товаров на маркетплейсах налогоплательщиками, использующими упрощенную систему налогообложения, – это право таких лиц и такая реализация без уплаты НДС не может являться и не является налоговым правонарушением, отметили в Минфине России. "Фиксируются отдельные случаи, когда иными недобросовестными лицами осуществляется ввоз на территорию Российской Федерации товаров, в том числе реализуемых в последующем через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты косвенных налогов", – говорится на сайте Минфина. "Для создания равных условий ведения хозяйственной деятельности и пресечения подобных случаев правительством Российской Федерации в 2026 году будут реализованы такие меры как внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров, а также снижение порога доходов, при которых плательщики на упрощенной системе налогообложения начинают уплачивать НДС", - отметили в министерстве.

https://1prime.ru/20250919/rossiya--862484052.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон силуанов, минфин, фнс россии