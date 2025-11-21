Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин фиксирует случаи ввоза товаров в Россию без уплаты косвенных налогов - 21.11.2025
https://1prime.ru/20251121/minfin-864808745.html
Минфин фиксирует случаи ввоза товаров в Россию без уплаты косвенных налогов
Минфин фиксирует случаи ввоза товаров в Россию без уплаты косвенных налогов - 21.11.2025, ПРАЙМ
Минфин фиксирует случаи ввоза товаров в Россию без уплаты косвенных налогов
Минфин фиксирует случаи ввоза на территорию РФ товаров, в том числе реализуемых в последующем через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты... | 21.11.2025, ПРАЙМ
экономика
бизнес
россия
рф
антон силуанов
минфин
фнс россии
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин фиксирует случаи ввоза на территорию РФ товаров, в том числе реализуемых в последующем через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты косвенных налогов, правительство РФ будет реализовывать меры для борьбы с такими случаями, отметили в министерстве. Некоторые продавцы на маркетплейсах не полностью соблюдают налоговое законодательство, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над соответствующими мерами, заявил ранее в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов. Реализация товаров на маркетплейсах налогоплательщиками, использующими упрощенную систему налогообложения, – это право таких лиц и такая реализация без уплаты НДС не может являться и не является налоговым правонарушением, отметили в Минфине России. "Фиксируются отдельные случаи, когда иными недобросовестными лицами осуществляется ввоз на территорию Российской Федерации товаров, в том числе реализуемых в последующем через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты косвенных налогов", – говорится на сайте Минфина. "Для создания равных условий ведения хозяйственной деятельности и пресечения подобных случаев правительством Российской Федерации в 2026 году будут реализованы такие меры как внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров, а также снижение порога доходов, при которых плательщики на упрощенной системе налогообложения начинают уплачивать НДС", - отметили в министерстве.
21:59 21.11.2025
 
Минфин фиксирует случаи ввоза товаров в Россию без уплаты косвенных налогов

Минфин фиксирует случаи ввоза на территорию России товаров без уплаты косвенных налогов

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин фиксирует случаи ввоза на территорию РФ товаров, в том числе реализуемых в последующем через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты косвенных налогов, правительство РФ будет реализовывать меры для борьбы с такими случаями, отметили в министерстве.
Некоторые продавцы на маркетплейсах не полностью соблюдают налоговое законодательство, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над соответствующими мерами, заявил ранее в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов.
Реализация товаров на маркетплейсах налогоплательщиками, использующими упрощенную систему налогообложения, – это право таких лиц и такая реализация без уплаты НДС не может являться и не является налоговым правонарушением, отметили в Минфине России.
"Фиксируются отдельные случаи, когда иными недобросовестными лицами осуществляется ввоз на территорию Российской Федерации товаров, в том числе реализуемых в последующем через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты косвенных налогов", – говорится на сайте Минфина.
"Для создания равных условий ведения хозяйственной деятельности и пресечения подобных случаев правительством Российской Федерации в 2026 году будут реализованы такие меры как внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров, а также снижение порога доходов, при которых плательщики на упрощенной системе налогообложения начинают уплачивать НДС", - отметили в министерстве.
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФАнтон СилуановМинфинФНС России
 
 
