Минфин фиксирует случаи ввоза товаров в Россию без уплаты косвенных налогов
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин фиксирует случаи ввоза на территорию РФ товаров, в том числе реализуемых в последующем через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты косвенных налогов, правительство РФ будет реализовывать меры для борьбы с такими случаями, отметили в министерстве. Некоторые продавцы на маркетплейсах не полностью соблюдают налоговое законодательство, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над соответствующими мерами, заявил ранее в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов. Реализация товаров на маркетплейсах налогоплательщиками, использующими упрощенную систему налогообложения, – это право таких лиц и такая реализация без уплаты НДС не может являться и не является налоговым правонарушением, отметили в Минфине России. "Фиксируются отдельные случаи, когда иными недобросовестными лицами осуществляется ввоз на территорию Российской Федерации товаров, в том числе реализуемых в последующем через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты косвенных налогов", – говорится на сайте Минфина. "Для создания равных условий ведения хозяйственной деятельности и пресечения подобных случаев правительством Российской Федерации в 2026 году будут реализованы такие меры как внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров, а также снижение порога доходов, при которых плательщики на упрощенной системе налогообложения начинают уплачивать НДС", - отметили в министерстве.
