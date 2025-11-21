https://1prime.ru/20251121/mintsifry-864798915.html

Минцифры почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт

Минцифры почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт - 21.11.2025, ПРАЙМ

Минцифры почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт

21.11.2025

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ сейчас почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт, заявил глава министерства Максут Шадаев. "У нас очень мало жалоб. То есть в начале, как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля. Смска приходит, ссылка, быстро открываешь - все понятно, все быстро включается", - сказал Шадаев журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя вопрос о наличии жалоб на период охлаждения сим-карт. Он отметил, что период охлаждения вводился поэтапно: сначала для иностранных граждан, потом для россиян, которые возвращаются из-за границы. "Наш противник экспериментирует, и мы тоже последовательно отвечаем. Мне кажется, наши понимают люди, что это делается в целях безопасности. Насколько я понимаю, мера технически себя оправдывает", - добавил министр. Ранее Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве. В августе Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.

