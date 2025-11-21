Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
технологии
россия
рф
максут шадаев
минцифры
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ сейчас почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт, заявил глава министерства Максут Шадаев. "У нас очень мало жалоб. То есть в начале, как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля. Смска приходит, ссылка, быстро открываешь - все понятно, все быстро включается", - сказал Шадаев журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя вопрос о наличии жалоб на период охлаждения сим-карт. Он отметил, что период охлаждения вводился поэтапно: сначала для иностранных граждан, потом для россиян, которые возвращаются из-за границы. "Наш противник экспериментирует, и мы тоже последовательно отвечаем. Мне кажется, наши понимают люди, что это делается в целях безопасности. Насколько я понимаю, мера технически себя оправдывает", - добавил министр. Ранее Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве. В августе Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.
рф
технологии, россия, рф, максут шадаев, минцифры
Технологии, РОССИЯ, РФ, Максут Шадаев, Минцифры
16:50 21.11.2025
 
Минцифры почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт

Шадаев: Минцифры почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт

© fotolia.com / ScanrailСим карты
Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Сим карты. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ сейчас почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"У нас очень мало жалоб. То есть в начале, как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля. Смска приходит, ссылка, быстро открываешь - все понятно, все быстро включается", - сказал Шадаев журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя вопрос о наличии жалоб на период охлаждения сим-карт.
Он отметил, что период охлаждения вводился поэтапно: сначала для иностранных граждан, потом для россиян, которые возвращаются из-за границы.
"Наш противник экспериментирует, и мы тоже последовательно отвечаем. Мне кажется, наши понимают люди, что это делается в целях безопасности. Насколько я понимаю, мера технически себя оправдывает", - добавил министр.
Ранее Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве.
В августе Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.
