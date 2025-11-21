https://1prime.ru/20251121/mintsifry-864798915.html
Минцифры почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт
2025-11-21T16:50+0300
2025-11-21T16:50+0300
2025-11-21T16:50+0300
технологии
россия
рф
максут шадаев
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/19/771131910_0:67:1500:911_1920x0_80_0_0_3fd2b6f3b05390a5029debf2bed5e9da.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ сейчас почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт, заявил глава министерства Максут Шадаев. "У нас очень мало жалоб. То есть в начале, как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля. Смска приходит, ссылка, быстро открываешь - все понятно, все быстро включается", - сказал Шадаев журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя вопрос о наличии жалоб на период охлаждения сим-карт. Он отметил, что период охлаждения вводился поэтапно: сначала для иностранных граждан, потом для россиян, которые возвращаются из-за границы. "Наш противник экспериментирует, и мы тоже последовательно отвечаем. Мне кажется, наши понимают люди, что это делается в целях безопасности. Насколько я понимаю, мера технически себя оправдывает", - добавил министр. Ранее Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве. В августе Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.
https://1prime.ru/20251121/sim-karta-864785349.html
рф
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/19/771131910_73:0:1406:1000_1920x0_80_0_0_8f68bb49bb56ef70bcd1f16649bc954b.jpg
технологии, россия, рф, максут шадаев, минцифры
Технологии, РОССИЯ, РФ, Максут Шадаев, Минцифры
