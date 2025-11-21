https://1prime.ru/20251121/miroshnik-864774933.html

Добавлены подробности после второго абзаца. МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что пока не видел обоснованных выводов о том, почему украинский конфликт должен закончиться в 2026 году. "Сейчас в медийной среде появились тарологи, гадалки, ведьмы, и это считается каким-то весомым аргументом для вынесения подобных прогнозов. Я пока не видел каких-то обоснованных выводов о том, почему украинский конфликт должен закончиться в этот срок", - сказал он в интервью aif.ru, комментируя прогнозы западных политиков о том, что украинский конфликт закончится в 2026 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

