Правительство утвердило постановление о реестре резидентов МТОР

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о реестре резидентов международной территории опережающего развития (МТОР), сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство продолжает работу по обеспечению правовых основ для международных территорий опережающего развития, которые начнут создаваться с 2026 года. Подписано постановление об утверждении правил ведения реестра резидентов таких территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что реестр будет функционировать в электронном виде и содержать сведения о резиденте, виде его экономической деятельности, соглашении об осуществлении деятельности на международной территории опережающего развития. "Статус резидента и нахождение в реестре позволит организациям получать меры господдержки. Отвечать за ведение ресурса будет управляющая компания МТОР", - подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, как отметили в правительстве, создание международных ТОР станет новым инструментом для привлечения крупных иностранных инвестиций на Дальний Восток с обеспечением гарантий и преференций для резидентов. Такие территории будут образованы по решению правительства или на основании международного договора. Также в МТОР будут созданы условия для реализации совместно с иностранными партнёрами проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, одобренных правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Объём капиталовложений в инвестиционный проект должен составлять не менее 500 миллионов рублей. В числе преференций, предусмотренных для резидентов МТОР, – нулевая ставка по налогу на прибыль и пониженные страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет, гарантии стабильности на срок до 15 лет, включающие сохранение условий по налогообложению, землепользованию, градостроительной деятельности и мерам господдержки даже в случае их изменения в стране в целом. Федеральный закон, устанавливающий правовые основы создания МТОР, был разработан правительством и подписан президентом в июле 2025 года. Постановление подготовлено для его реализации.

