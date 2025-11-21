https://1prime.ru/20251121/nalog-864744653.html

"Три налога и еще немного". Что нужно заплатить в ноябре

21.11.2025

"Три налога и еще немного". Что нужно заплатить в ноябре - 21.11.2025, ПРАЙМ

"Три налога и еще немного". Что нужно заплатить в ноябре

До 1 декабря необходимо оплатить три основных налога за прошлый календарный год: на имущество, землю и транспорт. Как узнать свою сумму и что будет в случае... | 21.11.2025, ПРАЙМ

фнс россии

налоги

имущественные налоги

росреестр

МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. До 1 декабря необходимо оплатить три основных налога за прошлый календарный год: на имущество, землю и транспорт. Как узнать свою сумму и что будет в случае неуплаты, агентству "Прайм" рассказал генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.Если владелец имущества не успел оплатить до 1 декабря, на сумму долга начинают начисляться пени. Размер пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. В случае сокрытия имущества и занижения стоимости придётся заплатить еще и штраф в размере от 20 до 40% от суммы налога.Налоговая начисляет платежи на основе данных из реестров (Росреестра, ГИБДД). Сумма указывается в налоговом уведомлении, которое присылается по почте по месту регистрации или направляется в личный кабинет на сайте ФНС. Если уведомление не пришло, его можно запросить в любой налоговой инспекции или в МФЦ."Если в прошлом году гражданин приобрёл новое имущество, и уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нём в ФНС до 31 декабря. Если имущество "старое" и уведомления раньше приходили, а в этом году нет — сообщать ничего не нужно. Отсутствие квитанции освобождает от ответственности за неуплату", - рассказал Голощапов.Если имущество уничтожено (дом сгорел, машину угнали), следует подать в налоговую инспекцию заявление с приложением подтверждающих документов (акт о пожаре, справка из полиции об угоне). Налог прекратят начислять с месяца, когда это произошло. Если имущество продано или подарено, нужно проконтролировать, чтобы новый владелец зарегистрировал право собственности. Пока эта информация не обновится в Росреестре, налог будет приходить прежнему владельцу.Также до 1 декабря необходимо заплатить недостающую сумму НДФЛ за 2024 год. Иногда ФНС сама рассчитывает НДФЛ к доплате, который не смог удержать работодатель. Основная ставка — 13%. Но если общий доход за год превысил 2,4 миллиона рублей, с суммы превышения действует ставка 15% (с 2025 года — 17% и 22% для очень высоких доходов).Кроме того, до 1 декабря необходимо успеть уплатить НДФЛ на доходы от банковских вкладов, если они превысили необлагаемый лимит. Для 2024 года лимит равен 210 тысяч рублей. С оставшейся суммы нужно заплатить НДФЛ по вашей ставке (13% или 15%).ФНС рассчитывает всё это автоматически и присылает готовое уведомление к уплате.Если до 1 декабря не заплатить недостающую сумму НДФЛ за прошлый год, за каждый день просрочки будут начисляться пенни.По общему правилу граждане не должны заполнять декларацию 3-НДФЛ, за них это делает работодатель. Но такая обязанность возникает, если человек получил следующие виды доходов:До 1 декабря важно проверить личный кабинет налогоплательщика и оплатить начисленные имущественные налоги и НДФЛ, чтобы избежать начисления пени, заключил Голощапов.

