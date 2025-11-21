Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ФНС оценил сумму недоплаченных налогов, подпадающих под амнистию - 21.11.2025
Глава ФНС оценил сумму недоплаченных налогов, подпадающих под амнистию
Глава ФНС оценил сумму недоплаченных налогов, подпадающих под амнистию - 21.11.2025, ПРАЙМ
Глава ФНС оценил сумму недоплаченных налогов, подпадающих под амнистию
Годовая сумма недоплаченных ранее налогов, подпадающих под амнистию в России, составила около 20 миллиардов рублей, говорится в материалах к встрече... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T14:00+0300
2025-11-21T14:04+0300
экономика
финансы
россия
даниил егоров
владимир путин
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860674323_0:0:3169:1782_1920x0_80_0_0_9e9200cc1bec55b0e1cd57cb12d3df92.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Годовая сумма недоплаченных ранее налогов, подпадающих под амнистию в России, составила около 20 миллиардов рублей, говорится в материалах к встрече руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным. "Годовая сумма недоплаченных ранее налогов, подпадающих под амнистию, составила около 20 миллиардов рублей. Дополнительные поступления оцениваются в более 23 миллиардов рублей", - сказано в материалах.
финансы, россия, даниил егоров, владимир путин, фнс россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Даниил Егоров, Владимир Путин, ФНС России
14:00 21.11.2025 (обновлено: 14:04 21.11.2025)
 
Глава ФНС оценил сумму недоплаченных налогов, подпадающих под амнистию

Егоров: годовая сумма подпадающих под амнистию недоплаченных налогов составила 20 млрд руб

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Годовая сумма недоплаченных ранее налогов, подпадающих под амнистию в России, составила около 20 миллиардов рублей, говорится в материалах к встрече руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным.
"Годовая сумма недоплаченных ранее налогов, подпадающих под амнистию, составила около 20 миллиардов рублей. Дополнительные поступления оцениваются в более 23 миллиардов рублей", - сказано в материалах.
 
