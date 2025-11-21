https://1prime.ru/20251121/nalogi-864791788.html

Глава ФНС оценил сумму недоплаченных налогов, подпадающих под амнистию

Глава ФНС оценил сумму недоплаченных налогов, подпадающих под амнистию

Глава ФНС оценил сумму недоплаченных налогов, подпадающих под амнистию

Годовая сумма недоплаченных ранее налогов, подпадающих под амнистию в России, составила около 20 миллиардов рублей, говорится в материалах к встрече... | 21.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Годовая сумма недоплаченных ранее налогов, подпадающих под амнистию в России, составила около 20 миллиардов рублей, говорится в материалах к встрече руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным. "Годовая сумма недоплаченных ранее налогов, подпадающих под амнистию, составила около 20 миллиардов рублей. Дополнительные поступления оцениваются в более 23 миллиардов рублей", - сказано в материалах.

