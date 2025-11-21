https://1prime.ru/20251121/nalogi-864791788.html
Глава ФНС оценил сумму недоплаченных налогов, подпадающих под амнистию
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Годовая сумма недоплаченных ранее налогов, подпадающих под амнистию в России, составила около 20 миллиардов рублей, говорится в материалах к встрече руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным. "Годовая сумма недоплаченных ранее налогов, подпадающих под амнистию, составила около 20 миллиардов рублей. Дополнительные поступления оцениваются в более 23 миллиардов рублей", - сказано в материалах.
