МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Возможные шаги НАТО могут привести к уничтожению Украины, и об этом предупреждал Владимир Жириновский, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Жириновский еще в 2006 предупреждал украинцев: НАТО может заманить и уничтожить их", — отметил он.Дизен также обратил внимание на то, что альянс способен использовать Украину как территорию для ведения боевых действий с Россией.Россия многократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают дипломатическим усилиям, фактически вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Украины рассматриваются как законная цель для России. В Кремле указывали, что наращивание западных поставок вооружения Украине делает переговорный процесс недостижимым и приводит к негативным последствиям.

