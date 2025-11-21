Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе вспомнили заявления Жириновского на фоне происходящего на Украине - 21.11.2025
На Западе вспомнили заявления Жириновского на фоне происходящего на Украине
в мире
украина
запад
владимир жириновский
мид
нато
сергей лавров
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Возможные шаги НАТО могут привести к уничтожению Украины, и об этом предупреждал Владимир Жириновский, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Жириновский еще в 2006 предупреждал украинцев: НАТО может заманить и уничтожить их", — отметил он.Дизен также обратил внимание на то, что альянс способен использовать Украину как территорию для ведения боевых действий с Россией.Россия многократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают дипломатическим усилиям, фактически вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Украины рассматриваются как законная цель для России. В Кремле указывали, что наращивание западных поставок вооружения Украине делает переговорный процесс недостижимым и приводит к негативным последствиям.
украина
запад
в мире, украина, запад, владимир жириновский, мид, нато, сергей лавров
В мире, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Жириновский, МИД, НАТО, Сергей Лавров
На Западе вспомнили заявления Жириновского на фоне происходящего на Украине

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Возможные шаги НАТО могут привести к уничтожению Украины, и об этом предупреждал Владимир Жириновский, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Жириновский еще в 2006 предупреждал украинцев: НАТО может заманить и уничтожить их", — отметил он.
"На тропу войны". Орбан выступил с новым предупреждением по Украине
Вчера, 21:40
Дизен также обратил внимание на то, что альянс способен использовать Украину как территорию для ведения боевых действий с Россией.
Россия многократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают дипломатическим усилиям, фактически вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Украины рассматриваются как законная цель для России. В Кремле указывали, что наращивание западных поставок вооружения Украине делает переговорный процесс недостижимым и приводит к негативным последствиям.
"Последняя зима". На Западе предупредили о риске переворота на Украине
Вчера, 21:45
 
В миреУКРАИНАЗАПАДВладимир ЖириновскийМИДНАТОСергей Лавров
 
 
