https://1prime.ru/20251121/nato-864811384.html
На Западе вспомнили заявления Жириновского на фоне происходящего на Украине
На Западе вспомнили заявления Жириновского на фоне происходящего на Украине - 21.11.2025, ПРАЙМ
На Западе вспомнили заявления Жириновского на фоне происходящего на Украине
Возможные шаги НАТО могут привести к уничтожению Украины, и об этом предупреждал Владимир Жириновский, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T23:26+0300
2025-11-21T23:26+0300
2025-11-21T23:26+0300
в мире
украина
запад
владимир жириновский
мид
нато
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Возможные шаги НАТО могут привести к уничтожению Украины, и об этом предупреждал Владимир Жириновский, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Жириновский еще в 2006 предупреждал украинцев: НАТО может заманить и уничтожить их", — отметил он.Дизен также обратил внимание на то, что альянс способен использовать Украину как территорию для ведения боевых действий с Россией.Россия многократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают дипломатическим усилиям, фактически вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Украины рассматриваются как законная цель для России. В Кремле указывали, что наращивание западных поставок вооружения Украине делает переговорный процесс недостижимым и приводит к негативным последствиям.
https://1prime.ru/20251121/preduprezhdenie-864808164.html
https://1prime.ru/20251121/perevorot-864808471.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запад, владимир жириновский, мид, нато, сергей лавров
В мире, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Жириновский, МИД, НАТО, Сергей Лавров
На Западе вспомнили заявления Жириновского на фоне происходящего на Украине
Дизен: НАТО может привести Украину к уничтожению, о чем ранее говорил Жириновский