https://1prime.ru/20251121/nebenzja-864775405.html
Небензя удивился, что западные СМИ не хотят признать освобождение Купянска
Небензя удивился, что западные СМИ не хотят признать освобождение Купянска - 21.11.2025, ПРАЙМ
Небензя удивился, что западные СМИ не хотят признать освобождение Купянска
Постпред РФ при ООН Василий Небензя удивился, что западные СМИ не хотят признать освобождение Купянска и не реагируют на приглашения туда российского... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T01:12+0300
2025-11-21T01:12+0300
2025-11-21T01:12+0300
экономика
общество
мировая экономика
рф
киев
запад
василий небензя
владимир путин
владимир зеленский
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864775405.jpg?1763676756
ООН, 20 ноя - ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя удивился, что западные СМИ не хотят признать освобождение Купянска и не реагируют на приглашения туда российского руководства.
Как сказал Небензя на заседании СБ ООН, в конце октября президент РФ Владимир Путин предложил обеспечить беспрепятственный доступ в Купянск иностранным журналистам.
"В том числе украинским, чтобы они лично удостоверились в положении дел. Российское командование было готово приостановить боевые действия на пять-шесть часов для организации безопасных коридоров для прессы. Однако Киев, естественно, этим предложением не воспользовался. Редакции крупнейших западных СМИ и ассоциации журналистов тоже отмолчались", - сказал высокопоставленный дипломат.
Запад довольствуется мифом о непобедимости украинской армии, который тщательно распространяет Владимир Зеленский, и не хочет разрушать его правдой, заключил он.
"ВСУ блокированы в таких имеющих стратегическое значение крупных агломерациях, как Красноармейск, это бывший Покровск, Димитров. Купянск освобожден. В Киеве всячески отрицают такое положение дел", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили Купянск.
рф
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, рф, киев, запад, василий небензя, владимир путин, владимир зеленский, оон, всу, вс рф
Экономика, Общество , Мировая экономика, РФ, Киев, ЗАПАД, Василий Небензя, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН, ВСУ, ВС РФ
Небензя удивился, что западные СМИ не хотят признать освобождение Купянска
Небензя удивился, что западные СМИ не хотят признать освобождение Купянска
ООН, 20 ноя - ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя удивился, что западные СМИ не хотят признать освобождение Купянска и не реагируют на приглашения туда российского руководства.
Как сказал Небензя на заседании СБ ООН, в конце октября президент РФ Владимир Путин предложил обеспечить беспрепятственный доступ в Купянск иностранным журналистам.
"В том числе украинским, чтобы они лично удостоверились в положении дел. Российское командование было готово приостановить боевые действия на пять-шесть часов для организации безопасных коридоров для прессы. Однако Киев, естественно, этим предложением не воспользовался. Редакции крупнейших западных СМИ и ассоциации журналистов тоже отмолчались", - сказал высокопоставленный дипломат.
Запад довольствуется мифом о непобедимости украинской армии, который тщательно распространяет Владимир Зеленский, и не хочет разрушать его правдой, заключил он.
"ВСУ блокированы в таких имеющих стратегическое значение крупных агломерациях, как Красноармейск, это бывший Покровск, Димитров. Купянск освобожден. В Киеве всячески отрицают такое положение дел", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили Купянск.