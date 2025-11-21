Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют - 21.11.2025
Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – ПРАЙМ. Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют, сообщает дирекция космической гавани. "Дирекция космодрома "Восточный" получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту газификации объектов космодрома. Речь идет о девяти площадках", - говорится в сообщении. В перечне указывается, что это объекты в том числе технического комплекса "Союз-2", стартового комплекса РКН "Союз-2", промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома и комплекса эксплуатации районов падения. "Котельные мы переведем на газ поэтапно. К процессу реконструкции уже всё готово", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции космодрома "Восточный" Николая Новикова.
амурская область, главгосэкспертиза, роскомнадзор, ркн
Экономика, Амурская область, Главгосэкспертиза, Роскомнадзор, РКН
04:29 21.11.2025
 
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – ПРАЙМ. Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют, сообщает дирекция космической гавани.
"Дирекция космодрома "Восточный" получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту газификации объектов космодрома. Речь идет о девяти площадках", - говорится в сообщении.
В перечне указывается, что это объекты в том числе технического комплекса "Союз-2", стартового комплекса РКН "Союз-2", промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома и комплекса эксплуатации районов падения.
"Котельные мы переведем на газ поэтапно. К процессу реконструкции уже всё готово", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции космодрома "Восточный" Николая Новикова.
 
ЭкономикаАмурская областьГлавгосэкспертизаРоскомнадзорРКН
 
 
