Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют
Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют - 21.11.2025, ПРАЙМ
Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют
Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют, сообщает дирекция космической гавани. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T04:29+0300
2025-11-21T04:29+0300
2025-11-21T04:29+0300
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – ПРАЙМ. Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют, сообщает дирекция космической гавани.
"Дирекция космодрома "Восточный" получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту газификации объектов космодрома. Речь идет о девяти площадках", - говорится в сообщении.
В перечне указывается, что это объекты в том числе технического комплекса "Союз-2", стартового комплекса РКН "Союз-2", промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома и комплекса эксплуатации районов падения.
"Котельные мы переведем на газ поэтапно. К процессу реконструкции уже всё готово", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции космодрома "Восточный" Николая Новикова.
Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют
Дирекция космодрома "Восточный": девять объектов газифицируют
