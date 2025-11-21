https://1prime.ru/20251121/obekty-864777847.html

Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют

экономика

амурская область

главгосэкспертиза

роскомнадзор

ркн

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – ПРАЙМ. Девять объектов космодрома "Восточный" в Амурской области газифицируют, сообщает дирекция космической гавани. "Дирекция космодрома "Восточный" получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту газификации объектов космодрома. Речь идет о девяти площадках", - говорится в сообщении. В перечне указывается, что это объекты в том числе технического комплекса "Союз-2", стартового комплекса РКН "Союз-2", промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома и комплекса эксплуатации районов падения. "Котельные мы переведем на газ поэтапно. К процессу реконструкции уже всё готово", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции космодрома "Восточный" Николая Новикова.

