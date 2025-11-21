Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.11.2025
16:58 21.11.2025
 
Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 26 миллиардов рублей

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 26 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 14,4% годовых.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на 10-летние биржевые облигации серии 003P-06 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через два года.
Первоначально объем размещения ожидался в размере 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
ЭкономикаРынокФинансыX5 Retail Group
 
 
