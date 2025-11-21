https://1prime.ru/20251121/obligatsii-864799658.html
Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник
Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник - 21.11.2025, ПРАЙМ
Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник
Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 26 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T16:58+0300
2025-11-21T16:58+0300
2025-11-21T16:58+0300
экономика
рынок
финансы
x5 retail group
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862518290_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_beeea3e3679f1036e6d893885e52e8bf.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 26 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 14,4% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на 10-летние биржевые облигации серии 003P-06 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через два года. Первоначально объем размещения ожидался в размере 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
https://1prime.ru/20251119/sovkomflot-864721492.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862518290_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_bb18184370f5d4a1b3aecbfcac439bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, x5 retail group
Экономика, Рынок, Финансы, X5 Retail Group
Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник
Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 26 миллиардов рублей
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 26 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 14,4% годовых.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на 10-летние биржевые облигации серии 003P-06 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через два года.
Первоначально объем размещения ожидался в размере 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Источник: "Совкомфлот" установил объем размещения облигаций в $200 млн