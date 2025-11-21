Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

https://1prime.ru/20251121/obligatsii-864799658.html

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 26 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 14,4% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на 10-летние биржевые облигации серии 003P-06 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через два года. Первоначально объем размещения ожидался в размере 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

