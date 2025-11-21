https://1prime.ru/20251121/opros-864776595.html

Опрос показал, сколько россиян планируют работать в новогодние праздники

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Работать в новогодние праздники собираются в общей сложности 36% россиян, из них 16% - на основном месте работы, 13% - совмещать основную работу и подработку, а 7% - только подработать, следует из исследования сервисов “Работа.ру” и “Подработка”, подготовленного для РИА Новости. “В преддверии новогодних праздников россияне делятся своими планами на работу и подработку: 16% опрошенных будут трудиться на своем основном месте работы, а 13% намерены совмещать работу с дополнительной занятостью. Еще 7% опрошенных будут исключительно подрабатывать. 36% респондентов поделились, что пока не определились со своими планами”, - говорится в результатах. Согласно исследованию, 61% от числа респондентов, которые планируют работать в новогодние праздники, предпочитают гибкий график. На сменный график по схеме 2/2, 3/3, сутки через трое и так далее рассчитывают 33% россиян. Вахтовый метод работы предпочтителен для 6% участников опроса. “Выбирая подработку в новогодние праздники, 11% отмечают должность администратора. На втором месте идет сборщик заказов в магазинах и на складах с 9%, а на третьем - водитель (8%)”, - уточняется в исследовании. Подработать охранником планируют 7% респондентов, курьером - 6%, аниматорами - 5%, а строителем или разнорабочим - 4%. Подработать продавцом и кассиром хотят 3% участников исследования, а работа фотографом и ведущим мероприятий заинтересовала по 2%. Грузчиков указал 1% респондентов. В исследовании, которое проводилось с 27 по 30 октября этого года, поучаствовали 3,2 тысячи человек из всех регионов России.

