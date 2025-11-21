https://1prime.ru/20251121/paksh-2-864810855.html

Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2"

Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2" - 21.11.2025, ПРАЙМ

Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2"

Министерство финансов США разрешило операции с Национальным клиринговым центром в рамках реализации проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии. | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T22:50+0300

2025-11-21T22:50+0300

2025-11-21T22:51+0300

экономика

сша

венгрия

пакш-2

минфин сша

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_f664032707463515e1aa1d9c2029a64f.jpg

ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. Министерство финансов США разрешило операции с Национальным клиринговым центром в рамках реализации проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии. "Национальный клиринговый центр (НКЦ)", - указано в перечне юридических лиц и организаций, с которым разрешено проводить операции в рамках проекта. Ранее власти США заявляли, что проект строительства атомной электростанции "Пакш-2" будет выведен из-под санкций до полного завершения.

https://1prime.ru/20251121/ssha-864810698.html

сша

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, венгрия, пакш-2, минфин сша, мировая экономика