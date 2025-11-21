Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2" - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251121/paksh-2-864810855.html
Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2"
Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2" - 21.11.2025, ПРАЙМ
Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2"
Министерство финансов США разрешило операции с Национальным клиринговым центром в рамках реализации проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T22:50+0300
2025-11-21T22:51+0300
экономика
сша
венгрия
пакш-2
минфин сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_f664032707463515e1aa1d9c2029a64f.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. Министерство финансов США разрешило операции с Национальным клиринговым центром в рамках реализации проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии. "Национальный клиринговый центр (НКЦ)", - указано в перечне юридических лиц и организаций, с которым разрешено проводить операции в рамках проекта. Ранее власти США заявляли, что проект строительства атомной электростанции "Пакш-2" будет выведен из-под санкций до полного завершения.
https://1prime.ru/20251121/ssha-864810698.html
сша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_daaefd27f04850d2ef66c4dc58a200a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, венгрия, пакш-2, минфин сша, мировая экономика
Экономика, США, ВЕНГРИЯ, Пакш-2, Минфин США, Мировая экономика
22:50 21.11.2025 (обновлено: 22:51 21.11.2025)
 
Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2"

Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии

© Фото : PAKS II. ZRTАЭС "Пакш-2", Венгрия
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
АЭС "Пакш-2", Венгрия. Архивное фото
© Фото : PAKS II. ZRT
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. Министерство финансов США разрешило операции с Национальным клиринговым центром в рамках реализации проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
"Национальный клиринговый центр (НКЦ)", - указано в перечне юридических лиц и организаций, с которым разрешено проводить операции в рамках проекта.
Ранее власти США заявляли, что проект строительства атомной электростанции "Пакш-2" будет выведен из-под санкций до полного завершения.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
В США перечислили банки, которым разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2"
22:47
 
ЭкономикаСШАВЕНГРИЯПакш-2Минфин СШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала