https://1prime.ru/20251121/paksh-2-864810855.html
Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2"
Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2" - 21.11.2025, ПРАЙМ
Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2"
Министерство финансов США разрешило операции с Национальным клиринговым центром в рамках реализации проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T22:50+0300
2025-11-21T22:50+0300
2025-11-21T22:51+0300
экономика
сша
венгрия
пакш-2
минфин сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_f664032707463515e1aa1d9c2029a64f.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. Министерство финансов США разрешило операции с Национальным клиринговым центром в рамках реализации проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии. "Национальный клиринговый центр (НКЦ)", - указано в перечне юридических лиц и организаций, с которым разрешено проводить операции в рамках проекта. Ранее власти США заявляли, что проект строительства атомной электростанции "Пакш-2" будет выведен из-под санкций до полного завершения.
https://1prime.ru/20251121/ssha-864810698.html
сша
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_daaefd27f04850d2ef66c4dc58a200a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, венгрия, пакш-2, минфин сша, мировая экономика
Экономика, США, ВЕНГРИЯ, Пакш-2, Минфин США, Мировая экономика
Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2"
Минфин США разрешил операции с НКЦ в рамках проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии