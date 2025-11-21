https://1prime.ru/20251121/paksh-864810558.html
США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков
США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков - 21.11.2025, ПРАЙМ
США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков
Соединенные Штаты разрешили операции по проекту АЭС "Пакш 2" в Венгрии с участием ряда российских банков, заявил минфин США. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T22:47+0300
2025-11-21T22:47+0300
2025-11-21T22:47+0300
экономика
венгрия
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_a9c5442801e605ab57952b1c43200bd3.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разрешили операции по проекту АЭС "Пакш 2" в Венгрии с участием ряда российских банков, заявил минфин США. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выпускает общую лицензию №132, "Разрешение на определённые операции, связанные с атомной электростанцией Пакш 2", - говорится в сообщении минфина. АЭС "Пакш 2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" построят "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. "Пакш 2" - первый российский проект на территории Европейского союза. Основную лицензию на строительство АЭС выдал венгерский регулятор в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
https://1prime.ru/20251114/likhachev-864539682.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_9842a8c8feac3c6d22328ebea1ffcd1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, минфин сша
Экономика, ВЕНГРИЯ, Минфин США
США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков
Минфин США разрешил операции по АЭС "Пакш-2" с участием ряда российских банков