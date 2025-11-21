Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков - 21.11.2025
США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков
2025-11-21T22:47+0300
экономика
венгрия
минфин сша
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разрешили операции по проекту АЭС "Пакш 2" в Венгрии с участием ряда российских банков, заявил минфин США. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выпускает общую лицензию №132, "Разрешение на определённые операции, связанные с атомной электростанцией Пакш 2", - говорится в сообщении минфина. АЭС "Пакш 2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" построят "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. "Пакш 2" - первый российский проект на территории Европейского союза. Основную лицензию на строительство АЭС выдал венгерский регулятор в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
венгрия
венгрия, минфин сша
Экономика, ВЕНГРИЯ, Минфин США
22:47 21.11.2025
 
© Фото : PAKS II. ZRTАЭС "Пакш-2", Венгрия
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
АЭС "Пакш-2", Венгрия . Архивное фото
© Фото : PAKS II. ZRT
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разрешили операции по проекту АЭС "Пакш 2" в Венгрии с участием ряда российских банков, заявил минфин США.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выпускает общую лицензию №132, "Разрешение на определённые операции, связанные с атомной электростанцией Пакш 2", - говорится в сообщении минфина.
АЭС "Пакш 2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" построят "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. "Пакш 2" - первый российский проект на территории Европейского союза. Основную лицензию на строительство АЭС выдал венгерский регулятор в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Лихачев оценил значимость "Пакш-2" в возможных договоренностях России и США
14 ноября, 16:00
 
ЭкономикаВЕНГРИЯМинфин США
 
 
