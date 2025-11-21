https://1prime.ru/20251121/paksh-864810558.html

США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков

2025-11-21T22:47+0300

экономика

венгрия

минфин сша

ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разрешили операции по проекту АЭС "Пакш 2" в Венгрии с участием ряда российских банков, заявил минфин США. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выпускает общую лицензию №132, "Разрешение на определённые операции, связанные с атомной электростанцией Пакш 2", - говорится в сообщении минфина. АЭС "Пакш 2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" построят "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. "Пакш 2" - первый российский проект на территории Европейского союза. Основную лицензию на строительство АЭС выдал венгерский регулятор в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.

венгрия

