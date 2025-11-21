Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Палата представителей США отменила ограничения на импорт и экспорт СПГ - 21.11.2025
Палата представителей США отменила ограничения на импорт и экспорт СПГ
газ
энергетика
экономика
сша
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Палата представителей США приняла законопроект, который отменяет все действующие ограничения на импорт и экспорт сжиженного природного газа, следует из трансляции C-SPAN. В поддержку законопроекта "О раскрытии внутреннего потенциала нашего СПГ" проголосовали 217 конгрессменов, против выступили 188 членов палаты представителей. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат. Законопроект отменяет все ограничения на импорт и экспорт природного газа и дает Федеральной энергетической комиссии США (FERC) исключительные полномочия одобрять или отклонять любые заявки на размещение, строительство, расширение или эксплуатацию объектов по экспорту природного газа из США в иностранные государства или по импорту природного газа из других стран.
газ, сша
Газ, Энергетика, Экономика, США
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Палата представителей США приняла законопроект, который отменяет все действующие ограничения на импорт и экспорт сжиженного природного газа, следует из трансляции C-SPAN.
В поддержку законопроекта "О раскрытии внутреннего потенциала нашего СПГ" проголосовали 217 конгрессменов, против выступили 188 членов палаты представителей. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.
Законопроект отменяет все ограничения на импорт и экспорт природного газа и дает Федеральной энергетической комиссии США (FERC) исключительные полномочия одобрять или отклонять любые заявки на размещение, строительство, расширение или эксплуатацию объектов по экспорту природного газа из США в иностранные государства или по импорту природного газа из других стран.
 
