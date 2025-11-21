https://1prime.ru/20251121/palata-864777382.html
Палата представителей США отменила ограничения на импорт и экспорт СПГ
Палата представителей США отменила ограничения на импорт и экспорт СПГ - 21.11.2025, ПРАЙМ
Палата представителей США отменила ограничения на импорт и экспорт СПГ
Палата представителей США приняла законопроект, который отменяет все действующие ограничения на импорт и экспорт сжиженного природного газа, следует из... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T04:01+0300
2025-11-21T04:01+0300
2025-11-21T04:01+0300
газ
энергетика
экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864777382.jpg?1763686903
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Палата представителей США приняла законопроект, который отменяет все действующие ограничения на импорт и экспорт сжиженного природного газа, следует из трансляции C-SPAN.
В поддержку законопроекта "О раскрытии внутреннего потенциала нашего СПГ" проголосовали 217 конгрессменов, против выступили 188 членов палаты представителей. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.
Законопроект отменяет все ограничения на импорт и экспорт природного газа и дает Федеральной энергетической комиссии США (FERC) исключительные полномочия одобрять или отклонять любые заявки на размещение, строительство, расширение или эксплуатацию объектов по экспорту природного газа из США в иностранные государства или по импорту природного газа из других стран.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сша
Газ, Энергетика, Экономика, США
Палата представителей США отменила ограничения на импорт и экспорт СПГ
C-SPAN: конгресс США отменил ограничения на импорт и экспорт СПГ
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Палата представителей США приняла законопроект, который отменяет все действующие ограничения на импорт и экспорт сжиженного природного газа, следует из трансляции C-SPAN.
В поддержку законопроекта "О раскрытии внутреннего потенциала нашего СПГ" проголосовали 217 конгрессменов, против выступили 188 членов палаты представителей. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.
Законопроект отменяет все ограничения на импорт и экспорт природного газа и дает Федеральной энергетической комиссии США (FERC) исключительные полномочия одобрять или отклонять любые заявки на размещение, строительство, расширение или эксплуатацию объектов по экспорту природного газа из США в иностранные государства или по импорту природного газа из других стран.