ПЭК полностью возобновила перевозку и обработку генеральных грузов - 21.11.2025
ПЭК полностью возобновила перевозку и обработку генеральных грузов
бизнес
россия
казахстан
белоруссия
бизнес, россия, казахстан, белоруссия
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ
20:23 21.11.2025
 
ПЭК полностью возобновила перевозку и обработку генеральных грузов

Товарные поезда
Товарные поезда. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Логистическая компания ПЭК полностью возобновила перевозку и обработку генеральных грузов в России, Казахстане и Белоруссии после технического сбоя, сообщили РИА Новости в компании.
"Наша команда уже наладила все базовые процессы FTL-перевозок, включая связь клиентов с менеджерами, мониторинг рейсов в пути, контроль сроков доставки, проверку водителей и страхование грузов", — рассказала директор направления ПЭК: FTL Наталья Кириллова.
На данный момент ПЭК делает расчет стоимости, принимает все заявки на генеральные грузы и выполняет доставку точно в соответствии с утвержденными в заказе сроками. Перевозки курируют персональные менеджеры.
Ранее в компании сообщили, что уже запустили работу внутренних информационных систем, содержащих данные обо всех видах грузов, заказах, складских остатках, маршрутах, тарифах более чем в 20 филиалах по всей России.
"Компания продолжает возобновлять работу сервисов и в течение двух дней планирует восстановить онлайн-оформление заявок на отправление и доставку грузов, возобновить работу личного кабинета и остальных сервисов — в течение четырех дней", — заключили в компании.
БизнесРОССИЯКАЗАХСТАНБЕЛОРУССИЯ
 
 
