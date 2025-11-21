https://1prime.ru/20251121/pek-864806952.html
ПЭК полностью возобновила перевозку и обработку генеральных грузов
2025-11-21T20:23+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Логистическая компания ПЭК полностью возобновила перевозку и обработку генеральных грузов в России, Казахстане и Белоруссии после технического сбоя, сообщили РИА Новости в компании. "Наша команда уже наладила все базовые процессы FTL-перевозок, включая связь клиентов с менеджерами, мониторинг рейсов в пути, контроль сроков доставки, проверку водителей и страхование грузов", — рассказала директор направления ПЭК: FTL Наталья Кириллова. На данный момент ПЭК делает расчет стоимости, принимает все заявки на генеральные грузы и выполняет доставку точно в соответствии с утвержденными в заказе сроками. Перевозки курируют персональные менеджеры. Ранее в компании сообщили, что уже запустили работу внутренних информационных систем, содержащих данные обо всех видах грузов, заказах, складских остатках, маршрутах, тарифах более чем в 20 филиалах по всей России. "Компания продолжает возобновлять работу сервисов и в течение двух дней планирует восстановить онлайн-оформление заявок на отправление и доставку грузов, возобновить работу личного кабинета и остальных сервисов — в течение четырех дней", — заключили в компании.
