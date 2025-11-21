"Последняя зима". На Западе предупредили о риске переворота на Украине
Spectator: после скандала с НАБУ Зеленский столкнулся с угрозой военного мятежа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Заявления радикальных украинских националистов на фоне коррупционного скандала на Украине несут серьезную опасность киевскому режиму, пишет The Spectator.
"Это [заявления националистов – прим. ред.] звучит пугающе похоже на оправдание военного переворота", — говорится в публикации.
Автор называет националистов "опаснейшими противниками" Зеленского и утверждает, что военизированная группа "Азов"* способна "взять на себя роль кукловода" в случае падения нынешней власти в Киеве.
"Поражение, политический крах и гражданская война — вот риски, с которыми сталкивается Владимир Зеленский в преддверии тяжелейшей для Украины за весь конфликт и, вероятно, последней зимы", — резюмирует автор статьи.
"Поражение, политический крах и гражданская война — вот риски, с которыми сталкивается Владимир Зеленский в преддверии тяжелейшей для Украины за весь конфликт и, вероятно, последней зимы", — резюмирует автор статьи.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетике. В ходе обысков были обнаружены сумки, полные иностранной валюты, но точный размер найденных средств пока не раскрывается.
По словам депутата Ярослава Железняка, следственные действия проводились у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда" сообщает, что обыски также прошли у Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Железняк подчеркнул, что бизнесмена до этого срочно вывезли с Украины.
Следователи установили, что деньги от мошеннических схем в энергетике на Украине отмывались через офис в центре Киева.
Ирина Геращенко заявила, что в таких условиях Киев рискует потерять поддержку западных стран.
Ирина Геращенко заявила, что в таких условиях Киев рискует потерять поддержку западных стран.
НАБУ обвинило семь человек, включая Миндича, в участии в преступной группе, занимавшейся коррупционными схемами в энергетике. Среди фигурантов значится бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от обязанностей министра юстиции; Рада должна проголосовать за его отставку, а также за отставку Светланы Гринчук, занимавшей пост министра энергетики. На прошлой неделе Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
*Организация признана террористической и запрещена в России.