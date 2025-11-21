Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Британия подготовила план отправки войск на Украину - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251121/plan-864802371.html
СМИ: Британия подготовила план отправки войск на Украину
СМИ: Британия подготовила план отправки войск на Украину - 21.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Британия подготовила план отправки войск на Украину
Британское руководство разработало планы по отправке военного контингента на Украину после окончания боевых действий, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T17:47+0300
2025-11-21T17:55+0300
мировая экономика
украина
великобритания
лондон
bloomberg
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859687100_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1b00294aa51de678b3c2fff024878a01.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Британское руководство разработало планы по отправке военного контингента на Украину после окончания боевых действий, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра обороны Британии Джона Хили."Великобритания обновила свои планы отправки войск на Украину в рамках так называемой коалиции готовности после проведения проверки готовности и разведывательных миссий на Украине летом", — сообщается в материале.Отмечается, что британское командование уже определило состав военных подразделений для отправки, а также места расположения их оперативных штабов. План предусматривает размещение контингента вдали от линии фронта, уточняется в материале.В конце октября Джон Хили заявил, что Лондон готов задействовать свои войска на Украине при условии мирного урегулирования конфликта. По словам министра, Британия уже выделила "миллионы" фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллиона долларов).МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20251119/khili-864709274.html
https://1prime.ru/20251121/evropa-864776756.html
украина
великобритания
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859687100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f980c6aea89851f7dae0ad0218078ef0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, великобритания, лондон, bloomberg, мид рф, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Bloomberg, МИД РФ, НАТО
17:47 21.11.2025 (обновлено: 17:55 21.11.2025)
 
СМИ: Британия подготовила план отправки войск на Украину

Bloomberg: Британия подготовила план отправки войск на Украину

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Британское руководство разработало планы по отправке военного контингента на Украину после окончания боевых действий, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра обороны Британии Джона Хили.
"Великобритания обновила свои планы отправки войск на Украину в рамках так называемой коалиции готовности после проведения проверки готовности и разведывательных миссий на Украине летом", — сообщается в материале.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Министр обороны Британии обратился с необычным посланием к Путину
19 ноября, 16:17
Отмечается, что британское командование уже определило состав военных подразделений для отправки, а также места расположения их оперативных штабов. План предусматривает размещение контингента вдали от линии фронта, уточняется в материале.
В конце октября Джон Хили заявил, что Лондон готов задействовать свои войска на Украине при условии мирного урегулирования конфликта. По словам министра, Британия уже выделила "миллионы" фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллиона долларов).
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
"Что-то вроде Перл-Харбора". В Британии раскрыли схему нападения на Россию
03:30
 
Мировая экономикаУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНBloombergМИД РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала