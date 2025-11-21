СМИ: Британия подготовила план отправки войск на Украину
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Британское руководство разработало планы по отправке военного контингента на Украину после окончания боевых действий, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра обороны Британии Джона Хили.
"Великобритания обновила свои планы отправки войск на Украину в рамках так называемой коалиции готовности после проведения проверки готовности и разведывательных миссий на Украине летом", — сообщается в материале.
Отмечается, что британское командование уже определило состав военных подразделений для отправки, а также места расположения их оперативных штабов. План предусматривает размещение контингента вдали от линии фронта, уточняется в материале.
В конце октября Джон Хили заявил, что Лондон готов задействовать свои войска на Украине при условии мирного урегулирования конфликта. По словам министра, Британия уже выделила "миллионы" фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллиона долларов).
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.