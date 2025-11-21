Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе обрушились на Каллас после представления плана ЕС по Украине - 21.11.2025, ПРАЙМ
На Западе обрушились на Каллас после представления плана ЕС по Украине
На Западе обрушились на Каллас после представления плана ЕС по Украине
План Евросоюза по урегулированию украинского конфликта приведет лишь к дальнейшему обострению отношений с Россией, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T21:31+0300
2025-11-21T21:31+0300
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. План Евросоюза по урегулированию украинского конфликта приведет лишь к дальнейшему обострению отношений с Россией, заявил журналист Томас Фази в соцсети X."ЕС представил план "мирному урегулированию", который приведет к вечной войне с Россией", — написал он.Так Фази отреагировал на слова главы евродипломатии Кайи Каллас о том, что европейская стратегия по Украине сводится к двум целям: ослабить Россию и поддержать Украину.Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине препятствуют дипломатическому процессу, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России. В Кремле указывали, что наращивание поставок вооружений Украине странами Запада делает переговоры невозможными и несет негативные последствия.
На Западе обрушились на Каллас после представления плана ЕС по Украине

Фази: инициатива ЕС по Украине приведет к затяжному противостоянию с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. План Евросоюза по урегулированию украинского конфликта приведет лишь к дальнейшему обострению отношений с Россией, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
"ЕС представил план "мирному урегулированию", который приведет к вечной войне с Россией", — написал он.
"Разорвавшаяся бомба". В США дали оценку последствиям скандала на Украине
21:29
21:29
Так Фази отреагировал на слова главы евродипломатии Кайи Каллас о том, что европейская стратегия по Украине сводится к двум целям: ослабить Россию и поддержать Украину.
Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине препятствуют дипломатическому процессу, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России. В Кремле указывали, что наращивание поставок вооружений Украине странами Запада делает переговоры невозможными и несет негативные последствия.
США скоро введут мощные санкции против России, заявил Трамп
19:10
19:10
 
