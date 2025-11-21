https://1prime.ru/20251121/plan-864807641.html
На Западе обрушились на Каллас после представления плана ЕС по Украине
На Западе обрушились на Каллас после представления плана ЕС по Украине - 21.11.2025
На Западе обрушились на Каллас после представления плана ЕС по Украине
План Евросоюза по урегулированию украинского конфликта приведет лишь к дальнейшему обострению отношений с Россией, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. | 21.11.2025
2025-11-21T21:31+0300
2025-11-21T21:31+0300
2025-11-21T21:31+0300
в мире
запад
украина
кая каллас
сергей лавров
мид
нато
ес
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. План Евросоюза по урегулированию украинского конфликта приведет лишь к дальнейшему обострению отношений с Россией, заявил журналист Томас Фази в соцсети X."ЕС представил план "мирному урегулированию", который приведет к вечной войне с Россией", — написал он.Так Фази отреагировал на слова главы евродипломатии Кайи Каллас о том, что европейская стратегия по Украине сводится к двум целям: ослабить Россию и поддержать Украину.Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине препятствуют дипломатическому процессу, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России. В Кремле указывали, что наращивание поставок вооружений Украине странами Запада делает переговоры невозможными и несет негативные последствия.
запад
украина
2025
На Западе обрушились на Каллас после представления плана ЕС по Украине
