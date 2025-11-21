Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго рассказало о мерах господдержки для угольных предприятий - 21.11.2025, ПРАЙМ
Минэнерго рассказало о мерах господдержки для угольных предприятий
2025-11-21T09:40+0300
2025-11-21T09:45+0300
энергетика
промышленность
россия
рф
михаил мишустин
антон силуанов
росстат
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Решения о предоставлении финансовых мер господдержки приняты для 24 российских угольных предприятий (5 организаций) на подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей, при этом всего были рассмотрены материалы 43 предприятий (10 организаций), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ. "На подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики Российской Федерации Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики уже рассмотрены материалы 10 организаций (43 предприятий), в том числе получены решения по 5 организациям (24 предприятия). В очереди на рассмотрение находятся материалы еще 19 организаций (36 предприятий)", - сообщили в Минэнерго. Там добавили, что в соответствии с постановлением в настоящее время 138 организаций угольной отрасли, которые обеспечивают более 90% добычи, имеют право на получение мер поддержки. В октябре замминистра энергетики Дмитрий Исламов отмечал, что число угодных предприятий в "красной зоне", которые находятся на грани приостановки либо приостановили деятельность, в апреле составило 30, в мае - 37, в июне - 50, в июле - 53. Доля российских организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-августе выросла до 67% против 52% за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
промышленность, россия, рф, михаил мишустин, антон силуанов, росстат
Энергетика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Росстат
09:40 21.11.2025 (обновлено: 09:45 21.11.2025)
 
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Решения о предоставлении финансовых мер господдержки приняты для 24 российских угольных предприятий (5 организаций) на подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей, при этом всего были рассмотрены материалы 43 предприятий (10 организаций), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.
"На подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики Российской Федерации Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики уже рассмотрены материалы 10 организаций (43 предприятий), в том числе получены решения по 5 организациям (24 предприятия). В очереди на рассмотрение находятся материалы еще 19 организаций (36 предприятий)", - сообщили в Минэнерго.
Там добавили, что в соответствии с постановлением в настоящее время 138 организаций угольной отрасли, которые обеспечивают более 90% добычи, имеют право на получение мер поддержки.
В октябре замминистра энергетики Дмитрий Исламов отмечал, что число угодных предприятий в "красной зоне", которые находятся на грани приостановки либо приостановили деятельность, в апреле составило 30, в мае - 37, в июне - 50, в июле - 53.
Доля российских организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-августе выросла до 67% против 52% за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
 
ЭнергетикаПромышленностьРОССИЯРФМихаил МишустинАнтон СилуановРосстат
 
 
