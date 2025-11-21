Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приангарье семь поездов задержали в пути из-за схода вагонов и локомотива - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251121/poezda-864783336.html
В Приангарье семь поездов задержали в пути из-за схода вагонов и локомотива
В Приангарье семь поездов задержали в пути из-за схода вагонов и локомотива - 21.11.2025, ПРАЙМ
В Приангарье семь поездов задержали в пути из-за схода вагонов и локомотива
Семь пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов и локомотива на участке ВСЖД в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ВСЖД. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T08:55+0300
2025-11-21T09:14+0300
происшествия
россия
москва
владивосток
иркутск
железнодорожные перевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864783183_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eca6c7d5d01df7fc05119cbb5b326bcb.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 ноя – ПРАЙМ. Семь пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов и локомотива на участке ВСЖД в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ВСЖД. Инцидент произошел в пятницу в 1.15 (20.15 мск четверга). По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженых углем. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать оставленный посторонний предмет на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт. Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Пострадавших нет. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело. "Для координации работ по ликвидации последствий схода на Восточной-Сибирской железной дороге работает штаб. Движение поездов по участку временно приостановлено. В настоящее время задерживаются пассажирские поезда: №1 Владивосток – Москва; №2 Москва – Владивосток; №9 Владивосток – Москва; №69 Чита – Москва; №137 Иркутск – Абакан;№57 Иркутск – Красноярск; №147 Иркутск – Тайшет. Максимальное время задержки составляет 9 часов", - говорится в сообщении ВСЖД. Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов. Отмечается, что железнодорожники восстанавливают насыпь, укрепляют полотно, далее будут укладывать новую рельсошпальную решетку. Также восстанавливается повреждённая опора и работа контактной сети. В работах задействованы около 300 работников магистрали, два восстановительных поезда и другая спецтехника.
москва
владивосток
иркутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864783183_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ccd3e734d7e39a8057be585942a1dbe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, владивосток, иркутск, железнодорожные перевозки
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Владивосток, Иркутск, железнодорожные перевозки
08:55 21.11.2025 (обновлено: 09:14 21.11.2025)
 
В Приангарье семь поездов задержали в пути из-за схода вагонов и локомотива

В Иркутской области семь поездов задерживаются из-за схода вагонов и локомотива

© РИА Новости . Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкЛокомотив едет по железной дороге
Локомотив едет по железной дороге - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Локомотив едет по железной дороге. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 21 ноя – ПРАЙМ. Семь пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов и локомотива на участке ВСЖД в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ВСЖД.
Инцидент произошел в пятницу в 1.15 (20.15 мск четверга). По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженых углем. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать оставленный посторонний предмет на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт.
Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Пострадавших нет. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело.
"Для координации работ по ликвидации последствий схода на Восточной-Сибирской железной дороге работает штаб. Движение поездов по участку временно приостановлено. В настоящее время задерживаются пассажирские поезда: №1 ВладивостокМосква; №2 Москва – Владивосток; №9 Владивосток – Москва; №69 Чита – Москва; №137 Иркутск – Абакан;№57 Иркутск – Красноярск; №147 Иркутск – Тайшет. Максимальное время задержки составляет 9 часов", - говорится в сообщении ВСЖД.
Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.
Отмечается, что железнодорожники восстанавливают насыпь, укрепляют полотно, далее будут укладывать новую рельсошпальную решетку. Также восстанавливается повреждённая опора и работа контактной сети.
В работах задействованы около 300 работников магистрали, два восстановительных поезда и другая спецтехника.
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАВладивостокИркутскжелезнодорожные перевозки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала