https://1prime.ru/20251121/poezda-864783336.html

В Приангарье семь поездов задержали в пути из-за схода вагонов и локомотива

В Приангарье семь поездов задержали в пути из-за схода вагонов и локомотива - 21.11.2025, ПРАЙМ

В Приангарье семь поездов задержали в пути из-за схода вагонов и локомотива

Семь пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов и локомотива на участке ВСЖД в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ВСЖД. | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T08:55+0300

2025-11-21T08:55+0300

2025-11-21T09:14+0300

происшествия

россия

москва

владивосток

иркутск

железнодорожные перевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864783183_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eca6c7d5d01df7fc05119cbb5b326bcb.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 ноя – ПРАЙМ. Семь пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов и локомотива на участке ВСЖД в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ВСЖД. Инцидент произошел в пятницу в 1.15 (20.15 мск четверга). По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженых углем. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать оставленный посторонний предмет на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт. Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Пострадавших нет. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело. "Для координации работ по ликвидации последствий схода на Восточной-Сибирской железной дороге работает штаб. Движение поездов по участку временно приостановлено. В настоящее время задерживаются пассажирские поезда: №1 Владивосток – Москва; №2 Москва – Владивосток; №9 Владивосток – Москва; №69 Чита – Москва; №137 Иркутск – Абакан;№57 Иркутск – Красноярск; №147 Иркутск – Тайшет. Максимальное время задержки составляет 9 часов", - говорится в сообщении ВСЖД. Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов. Отмечается, что железнодорожники восстанавливают насыпь, укрепляют полотно, далее будут укладывать новую рельсошпальную решетку. Также восстанавливается повреждённая опора и работа контактной сети. В работах задействованы около 300 работников магистрали, два восстановительных поезда и другая спецтехника.

москва

владивосток

иркутск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, владивосток, иркутск, железнодорожные перевозки