Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну - 21.11.2025, ПРАЙМ
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну
Поставки российского сжиженного природного газа в Южную Африку могут быть интересным направлением сотрудничества, но пока что контакты сторон по этому вопросу... | 21.11.2025, ПРАЙМ
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа в Южную Африку могут быть интересным направлением сотрудничества, но пока что контакты сторон по этому вопросу не подтверждались публично, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Роман Амбаров. Собеседник агентства указал, что у ЮАР сохраняется интерес к импорту сжиженного природного газа. "Что касается прямых контактов с российской стороной по данному сюжету, достоверно подтвержденных сообщений в публичном поле не имеется. Впрочем, учитывая интерес ЮАР к газовым решениям и наличие достаточных компетенций у отечественных компаний, это направление сотрудничества действительно может быть интересным", - сказал дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
