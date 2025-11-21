Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну - 21.11.2025, ПРАЙМ
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну - 21.11.2025, ПРАЙМ
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну
Поставки российского сжиженного природного газа в Южную Африку могут быть интересным направлением сотрудничества, но пока что контакты сторон по этому вопросу... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T02:03+0300
2025-11-21T03:02+0300
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа в Южную Африку могут быть интересным направлением сотрудничества, но пока что контакты сторон по этому вопросу не подтверждались публично, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Роман Амбаров. Собеседник агентства указал, что у ЮАР сохраняется интерес к импорту сжиженного природного газа. "Что касается прямых контактов с российской стороной по данному сюжету, достоверно подтвержденных сообщений в публичном поле не имеется. Впрочем, учитывая интерес ЮАР к газовым решениям и наличие достаточных компетенций у отечественных компаний, это направление сотрудничества действительно может быть интересным", - сказал дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
02:03 21.11.2025 (обновлено: 03:02 21.11.2025)
 
Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну

Посол Амбаров: поставки СПГ в Южную Африку могут быть интересной сферой сотрудничества

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа в Южную Африку могут быть интересным направлением сотрудничества, но пока что контакты сторон по этому вопросу не подтверждались публично, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Роман Амбаров.
Собеседник агентства указал, что у ЮАР сохраняется интерес к импорту сжиженного природного газа.
"Что касается прямых контактов с российской стороной по данному сюжету, достоверно подтвержденных сообщений в публичном поле не имеется. Впрочем, учитывая интерес ЮАР к газовым решениям и наличие достаточных компетенций у отечественных компаний, это направление сотрудничества действительно может быть интересным", - сказал дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
Об Агентстве
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
