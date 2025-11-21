https://1prime.ru/20251121/posol-864775795.html

Посол в ЮАР оценил возможность поставок российского газа в страну

энергетика

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа в Южную Африку могут быть интересным направлением сотрудничества, но пока что контакты сторон по этому вопросу не подтверждались публично, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Роман Амбаров. Собеседник агентства указал, что у ЮАР сохраняется интерес к импорту сжиженного природного газа. "Что касается прямых контактов с российской стороной по данному сюжету, достоверно подтвержденных сообщений в публичном поле не имеется. Впрочем, учитывая интерес ЮАР к газовым решениям и наличие достаточных компетенций у отечественных компаний, это направление сотрудничества действительно может быть интересным", - сказал дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

