"На тропу войны". Орбан выступил с новым предупреждением по Украине - 21.11.2025
"На тропу войны". Орбан выступил с новым предупреждением по Украине
"На тропу войны". Орбан выступил с новым предупреждением по Украине
"На тропу войны". Орбан выступил с новым предупреждением по Украине
Европе необходимо предотвратить собственное вовлечение в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T21:40+0300
2025-11-21T21:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_0:153:2442:1527_1920x0_80_0_0_0a473bf5490ae46c0b5d058d4fd64cc2.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Европе необходимо предотвратить собственное вовлечение в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."На сегодняшний день необходимо не только найти решение русско-украинского конфликта, но и остановить Европу от вступления на тропу войны", — подчеркнул он, комментируя призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансовую поддержку Украины.По мнению Орбана, европейские лидеры своими шагами формируют военную экономику.Ранее Reuters сообщило, что фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС письмо с вариантами финансирования Украины, настаивая на скором принятии решения.Она предложила три возможных механизма помощи: гранты от государств-членов, кредит за счет заимствований ЕС на финансовых рынках или заем, обеспеченный замороженными российскими активами.Еврокомиссия стремится добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных средств для Киева. На текущем этапе речь идет о сумме примерно 140 миллиардов евро в формате специального репарационного кредита, который Украина должна будет погасить после окончания конфликта и при условии "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока не согласилась на подобное использование российских активов.Москва неоднократно называла заморозку активов хищением, а предложения о репарациях представитель МИД Мария Захарова характеризовала как оторванные от реальности.
1920
1920
true
21:40 21.11.2025
 
"На тропу войны". Орбан выступил с новым предупреждением по Украине

Орбан потребовал остановить движение ЕС к военному столкновению с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Европе необходимо предотвратить собственное вовлечение в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"На сегодняшний день необходимо не только найти решение русско-украинского конфликта, но и остановить Европу от вступления на тропу войны", — подчеркнул он, комментируя призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансовую поддержку Украины.
По мнению Орбана, европейские лидеры своими шагами формируют военную экономику.
Ранее Reuters сообщило, что фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС письмо с вариантами финансирования Украины, настаивая на скором принятии решения.
Она предложила три возможных механизма помощи: гранты от государств-членов, кредит за счет заимствований ЕС на финансовых рынках или заем, обеспеченный замороженными российскими активами.
Еврокомиссия стремится добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных средств для Киева. На текущем этапе речь идет о сумме примерно 140 миллиардов евро в формате специального репарационного кредита, который Украина должна будет погасить после окончания конфликта и при условии "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока не согласилась на подобное использование российских активов.
Москва неоднократно называла заморозку активов хищением, а предложения о репарациях представитель МИД Мария Захарова характеризовала как оторванные от реальности.
В мире УКРАИНА ЕВРОПА МОСКВА Урсула фон дер Ляйен Виктор Орбан Reuters ЕС МИД Мария Захарова РОССИЯ
 
 
