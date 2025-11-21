И.о. вице-премьера Башкирии получил 13 лет за взятку в 37 миллионов рублей

https://1prime.ru/20251121/prigovor-864783519.html
2025-11-21T09:10+0300
2025-11-21T09:10+0300
2025-11-21T09:16+0300
УФА, 21 ноя - ПРАЙМ. Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам лишения свободы исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки в размере 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Марзаева признать виновным... назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей с лишением почётных званий и государственных наград Республики Башкортостан", - сказала судья. Также суд конфисковал имущество Марзаева: жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставрапольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры. Ранее гособвинение просило суд приговорить Марзаева к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 560 миллионов рублей. Также государственный обвинитель предлагал лишить Марзаева почетных званий. По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает. По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов. Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.
