https://1prime.ru/20251121/putin-864791138.html

Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС

Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС - 21.11.2025, ПРАЙМ

Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T13:48+0300

2025-11-21T13:48+0300

2025-11-21T13:48+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

даниил егоров

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d79337514ece94c965d246393257283.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Встреча прошла в Кремле в День работника налоговых органов РФ, который ежегодно отмечается 21 ноября. В текущем году это уже вторая встреча главы государства с руководителем федеральной службы. В августе Егоров рассказал Путину о налоговых поступлениях в бюджет за семь месяцев 2025 года и об отдельных направлениях работы ведомства.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, даниил егоров, фнс россии