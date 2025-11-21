https://1prime.ru/20251121/putin-864791138.html
Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС
Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС - 21.11.2025, ПРАЙМ
Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T13:48+0300
2025-11-21T13:48+0300
2025-11-21T13:48+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
даниил егоров
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d79337514ece94c965d246393257283.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Встреча прошла в Кремле в День работника налоговых органов РФ, который ежегодно отмечается 21 ноября. В текущем году это уже вторая встреча главы государства с руководителем федеральной службы. В августе Егоров рассказал Путину о налоговых поступлениях в бюджет за семь месяцев 2025 года и об отдельных направлениях работы ведомства.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320489_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17ebd3090efc60cb6b73571da79b42d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, даниил егоров, фнс россии
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Даниил Егоров, ФНС России
Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС
Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС Егоровым