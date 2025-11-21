Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС
Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС - 21.11.2025, ПРАЙМ
Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T13:48+0300
2025-11-21T13:48+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
даниил егоров
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d79337514ece94c965d246393257283.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Встреча прошла в Кремле в День работника налоговых органов РФ, который ежегодно отмечается 21 ноября. В текущем году это уже вторая встреча главы государства с руководителем федеральной службы. В августе Егоров рассказал Путину о налоговых поступлениях в бюджет за семь месяцев 2025 года и об отдельных направлениях работы ведомства.
россия, рф, владимир путин, даниил егоров, фнс россии
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Даниил Егоров, ФНС России
13:48 21.11.2025
 
Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС

Путин в День работника налоговых органов встретился с главой ФНС Егоровым

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководителем ФНС Д. Егоровым
Президент РФ В. Путин встретился с руководителем ФНС Д. Егоровым - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Президент РФ В. Путин встретился с руководителем ФНС Д. Егоровым. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.
Встреча прошла в Кремле в День работника налоговых органов РФ, который ежегодно отмечается 21 ноября.
В текущем году это уже вторая встреча главы государства с руководителем федеральной службы. В августе Егоров рассказал Путину о налоговых поступлениях в бюджет за семь месяцев 2025 года и об отдельных направлениях работы ведомства.
 
