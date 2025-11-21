https://1prime.ru/20251121/putin-864802648.html
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за происходящего в зоне СВО
2025-11-21T17:49+0300
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обладает сильными позициями на переговорах по урегулированию украинского конфликта благодаря успехам российских Вооруженных сил на фронте, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive."Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя", — сказал он.Эксперт также подчеркнул, что основным препятствием для завершения конфликта являются европейские лидеры, которые блокируют любые дипломатические инициативы.В сентябре Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области. По данным Минобороны, российские военные также заняли населенный пункт Веселое в Запорожской области.
