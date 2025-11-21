Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за происходящего в зоне СВО - 21.11.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за происходящего в зоне СВО
2025-11-21T17:49+0300
2025-11-21T18:13+0300
общество
мировая экономика
запад
украина
владимир путин
валерий герасимов
вс рф
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обладает сильными позициями на переговорах по урегулированию украинского конфликта благодаря успехам российских Вооруженных сил на фронте, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive."Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя", — сказал он.Эксперт также подчеркнул, что основным препятствием для завершения конфликта являются европейские лидеры, которые блокируют любые дипломатические инициативы.В сентябре Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области. По данным Минобороны, российские военные также заняли населенный пункт Веселое в Запорожской области.
запад
украина
общество , мировая экономика, запад, украина, владимир путин, валерий герасимов, вс рф, нато, всу
Общество , Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВС РФ, НАТО, ВСУ
17:49 21.11.2025 (обновлено: 18:13 21.11.2025)
 
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за происходящего в зоне СВО

Полковник Бо: Путин может устанавливать свои условия в ходе переговоров по Украине

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обладает сильными позициями на переговорах по урегулированию украинского конфликта благодаря успехам российских Вооруженных сил на фронте, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя", — сказал он.
"Это безумие". В Британии сделали заявление о переговорах с Путиным
7 ноября, 16:41
7 ноября, 16:41
Эксперт также подчеркнул, что основным препятствием для завершения конфликта являются европейские лидеры, которые блокируют любые дипломатические инициативы.
В сентябре Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области. По данным Минобороны, российские военные также заняли населенный пункт Веселое в Запорожской области.
Соглашение по Украине может быть согласовано к концу ноября, сообщили СМИ
19 ноября, 17:12
19 ноября, 17:12
 
Общество Мировая экономика ЗАПАД УКРАИНА Владимир Путин Валерий Герасимов ВС РФ НАТО ВСУ
 
 
