https://1prime.ru/20251121/redkozemy-864607991.html

Дешево и сердито. США нашли способ победить китайские редкоземы за два года

Дешево и сердито. США нашли способ победить китайские редкоземы за два года - 21.11.2025, ПРАЙМ

Дешево и сердито. США нашли способ победить китайские редкоземы за два года

В США обещают сломать монополию Китая на редкоземельные металлы за 24 месяца. В конце октября об этом заявил министр финансов Скотт Бессент изданию FT. Что... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T05:05+0300

2025-11-21T05:05+0300

2025-11-21T05:05+0300

мнения аналитиков

мировая экономика

китай

сша

рф

скотт бессент

редкоземельные элементы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864607991.jpg?1763690702

МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. В США обещают сломать монополию Китая на редкоземельные металлы за 24 месяца. В конце октября об этом заявил министр финансов Скотт Бессент изданию FT. Что стоит за этими словами – простой пиар или реальные возможности?Ответ не так однозначен, как может показаться. Он зависит от определения цели: подвинуть Китай на мировом товарном рынке или обеспечить государственные стратегические потребности? В первом случае очевиден – это невозможно, да и бессмысленно. Во втором случае – оправдано и вполне возможно.К настоящему времени китайские компании производят около 60–70% всего мирового объема добычи редкоземельных металлов. Доля Китая в их переработке еще выше - по разным оценкам она достигает 80–90%. По отдельным позициям его доля превышает 95%, а некоторые он контролирует полностью.В одном только материковом Китае, не считая принадлежащих китайским компаниям зарубежных месторождений, добывается порядка 270-300 тысяч тонн редкоземельных металлов (в пересчете на оксидную форму). При этом львиная доля перерабатывается и используется собственной промышленностью и экспортируется в составе произведенных товаров. Экспорт составляет примерно лишь пятую часть от добытого. По итогам 2025 года китайский экспорт РЗМ может составить оценочно 60-65 тысяч тонн.Китай имеет доступ к добыче не только у себя, но и во многих странах мира, его компании обладают технологиями переработки и в меньшей степени связаны экологическими ограничениями. Он может производить и поставлять РЗМ много и дешево. Это принципиально! Для производителей товаров потребления нужны не просто ресурсы, и именно дешевые ресурсы.Редкоземельные металлы вообще-то не так уж редки. Вопрос лишь в цене, которую придется заплатить за добычу, разделение, переработку и получение готового продукта. В тех же США, при относительной ограниченности ресурсов, добывается более 40 тысяч тонн редкоземельных металлов. Между прочим, это второе место после Китая. И практически все это отправляется на переработку в Китай. И при этом США импортируют из Китая порядка 15-17 тысяч тонн редкоземельных материаловДлительный инвестиционный цикл такого производства, экологические запреты, высокая себестоимость – все это обусловило практически почти полное отсутствие в США собственных перерабатывающих мощностей. Сейчас ставится задача наладить собственную переработку. На это уйдет время. И вряд ли произведенная продукция сможет серьезно конкурировать с более дешевыми поставками Китая.Другое дело – стратегические нужды. Это производителям ТНП принципиально важны дешевые ресурсы, а для нужд обороны государство за ценой не постоит.Кстати, Китай ведь не ограничивает весь экспорт РЗМ вообще. При всех проблемах с поставками вследствие введения нового экспортного контроля и с падением экспорта РЗМ весной и осенью этого года, в целом за 10 месяцев 2025 года экспорт редкоземельных металлов из КНР не упал, а даже вырос на 10,5% г/г и составил 52 699,2 тонн. Китай стремится поставить под контроль и ограничить поставки производителям вооружений.Именно эту проблему предстоит решить властям США. И не только США, но и другим странам, озабоченным своей стратегической безопасностью, включая и ЕС, и РФ. Чтобы не зависеть от Китая в критических отраслях государству придется вложиться в развитие добычи и переработки РЗМ, и в дальнейшем субсидировать производство, гарантировать объемы спроса и твердые цены. Без такой прямой и гарантированной поддержки на открытом рынке производители не выживут. Они просто не смогут конкурировать с китайскими компаниями.Если задача лишь в том, чтобы обеспечить стратегические нужды, то США, вероятно, смогут решить ее. И примерно понятно, как они с этим справятся. Собственные ресурсы у них в принципе есть. Рудник Mountain Pass в Калифорнии (принадлежит MP Materials) пока единственный, но он достаточно крупный. Перспективные проекты исследуются в других штатах (Wyoming, Alaska). К тому же прошли успешные переговоры с Австралией и Японией, имеются виды на доступ к ресурсам в Исландии и других странах.Уже начата реализация проектов по восстановлению полного производственного цикла: MP Materials строит завод по переработке концентрата и выпуску NdFeB-магнитов. Компания заявила, что планирует ввести этот завод в эксплуатацию в середине 2026 года, используя руду, добытую на ее калифорнийском руднике, а также закупленную у третьих лиц.Компания Ucore Rare Metals в этом году начала строительство установки по разделению в Луизиане и в августе заявила о планах выпустить первые небольшие партии в 2026 году. Два американских производителя магнитов - компании Vulcan Elements и Noveon Magnetics, заявили о планах увеличить производство к 2027 году.И, главное, запущен ряд госпрограмм с финансированием за счет Минобороны США, Министерства энергетики и других ведомств для поддержки всей производственной цепочки. А Пентагон с 1 октября начал гарантировать компании MP Materials минимальную цену в $110 за килограмм на два самых популярных редкоземельных металла – неодим и празеодим.Политики любят громкие эффектные заявления, а действующий президент США Дональд Трамп особенно. Но за громкими и часто недостижимыми обещаниями вполне могут скрываться более скромные реальные цели. Всерьез потеснить Китай на мировом рынке РЗМ за 24 месяца США вряд ли смогут. Но при должной настойчивости и щедром финансировании обеспечить независимость от Китая своих стратегических отраслей, на мой взгляд это – вполне достижимая цель.Автор - Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам"

https://1prime.ru/20250618/redkozemy-858624837.html

китай

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Алексей Калачев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864238929_245:0:2293:2048_100x100_80_0_0_559a1f33f6e85e952d6c5b8984097266.jpg

Алексей Калачев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864238929_245:0:2293:2048_100x100_80_0_0_559a1f33f6e85e952d6c5b8984097266.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Калачев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864238929_245:0:2293:2048_100x100_80_0_0_559a1f33f6e85e952d6c5b8984097266.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, китай, сша, рф, скотт бессент, редкоземельные элементы