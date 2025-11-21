https://1prime.ru/20251121/reyting-864800555.html

Агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ОГК-2

21.11.2025 Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг электроэнергетической компании ОГК-2 на уровне "ruAAA", прогноз стабильный, сообщает агентство.

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг электроэнергетической компании ОГК-2 на уровне "ruAAA", прогноз стабильный, сообщает агентство. "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ОГК-2 на уровне ruААА, прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении. Кредитный рейтинг ПАО "ОГК-2" присвоен на основе рейтинга консолидированной группы, рейтинга "Газпрома", которая осуществляет мажоритарный контроль через свою дочернюю структуру "Газпром энергохолдинг", по совокупности следующих критериев, поясняет "Эксперт РА". Так, в оценке фактора "возможности поддержки" агентство учитывает наличие необходимого финансового потенциала у поддерживающей структуры и принимает во внимание значимость компании для родительской группы; также агентство не видит ограничений юридического, экономического и иного характера для оказания поддержки объекту рейтинга со стороны поддерживающей структуры. Помимо этого, поддерживающая структура прямо и косвенно владеет контрольным пакетом в структуре собственности объекта рейтинга и способна влиять на ключевые решения объекта рейтинга. В оценке фактора "стратегия и репутация" агентство отмечает, что дефолт ОГК-2 сопряжен с существенными рисками и издержками для поддерживающей структуры. В оценке "безусловность поддержки" агентство учитывает историю и инструментарий предоставления поддержки. Для рейтинга установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне на горизонте года, поясняет "Эксперт РА". В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,3 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (на 100% принадлежит "Газпрому").

