В России в октябре сократилось число выдач кредитных карт

2025-11-21T00:45+0300
2025-11-21T00:45+0300
финансы
банки
россия
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Количество выдач кредитных карт в России в октябре сократилось на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 1,4 миллиона, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги выдач кредитных карт в октябре 2025 года. За месяц банки открыли для россиян 1,4 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 140,28 миллиарда рублей и средним лимитом по карте 101 тысяча рублей... В годовом отношении количество выдач кредиток сократилось на 24%, общий объем одобренных лимитов – на 38%", - говорится в сообщении. По сравнению с результатами сентября в октябре количество выдач кредитных карт выросло на 5%, а общий лимит по ним сократился на 3%. В сентябре было оформлено 1,33 миллиона карт с общим лимитом 144,87 миллиарда рублей. Средний лимит по кредитке сократился за месяц на 8 тысяч рублей - в сентябре он составлял 109 тысяч рублей. По данным ОКБ, всего за 10 месяцев 2025 года в России было выдано 12,23 миллиона кредитных карт с общим лимитом 1,52 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 46%, а общий объем лимитов – на 42%.
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
00:45 21.11.2025
 
Заголовок открываемого материала