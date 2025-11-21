https://1prime.ru/20251121/rossija-864775983.html

Россия в январе-октябре увеличила поставки Китаю необработанного алюминия

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре текущего года продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов, увеличив поставки в денежном выражении на 60,5%, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни. Также внушительный рост показали поставки алюминиевых отходов и лома - отгрузки в этом периоде выросли в семь раз, до 7,1 миллиона долларов. В шесть раз вырос экспорт алюминиевой проволоки - до 141,5 миллиона долларов. Вместе с тем в поставках отдельных категорий товаров ведомство зафиксировало заметное снижение. Так, отгрузки фольги просели впятеро - до 38,2 тысячи долларов.

