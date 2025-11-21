Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в январе-октябре увеличила поставки Китаю необработанного алюминия - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251121/rossija-864775983.html
Россия в январе-октябре увеличила поставки Китаю необработанного алюминия
Россия в январе-октябре увеличила поставки Китаю необработанного алюминия - 21.11.2025, ПРАЙМ
Россия в январе-октябре увеличила поставки Китаю необработанного алюминия
Россия в январе-октябре текущего года продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов, увеличив поставки в денежном выражении на 60,5%,... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T02:15+0300
2025-11-21T03:00+0300
экономика
промышленность
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864775983.jpg?1763683223
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре текущего года продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов, увеличив поставки в денежном выражении на 60,5%, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни. Также внушительный рост показали поставки алюминиевых отходов и лома - отгрузки в этом периоде выросли в семь раз, до 7,1 миллиона долларов. В шесть раз вырос экспорт алюминиевой проволоки - до 141,5 миллиона долларов. Вместе с тем в поставках отдельных категорий товаров ведомство зафиксировало заметное снижение. Так, отгрузки фольги просели впятеро - до 38,2 тысячи долларов.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, китай
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, КИТАЙ
02:15 21.11.2025 (обновлено: 03:00 21.11.2025)
 
Россия в январе-октябре увеличила поставки Китаю необработанного алюминия

Россия в январе-октябре продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре текущего года продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов, увеличив поставки в денежном выражении на 60,5%, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни.
Также внушительный рост показали поставки алюминиевых отходов и лома - отгрузки в этом периоде выросли в семь раз, до 7,1 миллиона долларов. В шесть раз вырос экспорт алюминиевой проволоки - до 141,5 миллиона долларов.
Вместе с тем в поставках отдельных категорий товаров ведомство зафиксировало заметное снижение. Так, отгрузки фольги просели впятеро - до 38,2 тысячи долларов.
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала