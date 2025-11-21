https://1prime.ru/20251121/rossija-864775983.html
Россия в январе-октябре увеличила поставки Китаю необработанного алюминия
Россия в январе-октябре увеличила поставки Китаю необработанного алюминия - 21.11.2025, ПРАЙМ
Россия в январе-октябре увеличила поставки Китаю необработанного алюминия
Россия в январе-октябре текущего года продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов, увеличив поставки в денежном выражении на 60,5%,... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T02:15+0300
2025-11-21T02:15+0300
2025-11-21T03:00+0300
экономика
промышленность
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864775983.jpg?1763683223
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре текущего года продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов, увеличив поставки в денежном выражении на 60,5%, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни. Также внушительный рост показали поставки алюминиевых отходов и лома - отгрузки в этом периоде выросли в семь раз, до 7,1 миллиона долларов. В шесть раз вырос экспорт алюминиевой проволоки - до 141,5 миллиона долларов. Вместе с тем в поставках отдельных категорий товаров ведомство зафиксировало заметное снижение. Так, отгрузки фольги просели впятеро - до 38,2 тысячи долларов.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, китай
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, КИТАЙ
Россия в январе-октябре увеличила поставки Китаю необработанного алюминия
Россия в январе-октябре продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре текущего года продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов, увеличив поставки в денежном выражении на 60,5%, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни.
Также внушительный рост показали поставки алюминиевых отходов и лома - отгрузки в этом периоде выросли в семь раз, до 7,1 миллиона долларов. В шесть раз вырос экспорт алюминиевой проволоки - до 141,5 миллиона долларов.
Вместе с тем в поставках отдельных категорий товаров ведомство зафиксировало заметное снижение. Так, отгрузки фольги просели впятеро - до 38,2 тысячи долларов.