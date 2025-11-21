https://1prime.ru/20251121/rossija-864776975.html

Экспорт из Японии в Россию в октябре вырос на 13,7%

2025-11-21T03:43+0300

ТОКИО, 21 ноя - ПРАЙМ. Экспорт из Японии в Россию в октябре показал рост на 13,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как импорт из РФ сократился на 2,1%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные в пятницу японским министерством финансов. Так, экспорт медицинских товаров увеличился в отчетный период на 23,5%, а пластмасс - на 119,3%. Экспорт легковых автомобилей в октябре вырос на 4,2%, однако поставки мотоциклов просели на 72,6%, а запчастей - на 22,9%. Также снизился экспорт резины на 4,9%, бумаги - на 59,5%, компьютеров - на 33,3%, а генераторов - на 34,4%. В то же время Япония импортировала зерновых из России на 1617,5% больше, чем в октябре прошлого года. Импорт рыбы и рыбной продукции вырос на 16,5%, но импорт овощей упал на 83,2%. Сократился и импорт российского СПГ - на 2,4%. При этом импорт угля из России вырос на 81,9%, а цветных металлов - на 3,9%. Общий экспорт Японии в Россию в октябре составил 35,8 миллиарда иен (около 227 миллиона долларов). Импорт из РФ в отчетный период составил 74,7 миллиарда иен (около 474 миллиона долларов).

2025

