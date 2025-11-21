https://1prime.ru/20251121/rost-864807326.html
Индекс Мосбиржи усилил рост на заявлениях Путина относительно плана Трампа
Индекс Мосбиржи усилил рост на заявлениях Путина относительно плана Трампа - 21.11.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи усилил рост на заявлениях Путина относительно плана Трампа
Российский рынок акций во время вечерней сессии усилил рост, реагируя на заявление президента России Владимира Путина относительно плана президента США Дональда | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T21:21+0300
2025-11-21T21:21+0300
2025-11-21T21:21+0300
экономика
рынок
торги
индексы
украина
сша
рф
владимир путин
дональд трамп
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии усилил рост, реагируя на заявление президента России Владимира Путина относительно плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 20.44 мск рос на 2,55% - до 2 695,35 пункта, а на пике повышался 2,9%. До заявлений Владимира Путина он рос на 2,16%. Президент РФ заявил, что у Москвы есть текст плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Также, среди прочего, Путин назвал план из 28 пунктов модернизированным.
https://1prime.ru/20251121/putin-864807195.html
украина
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:31:2666:2031_1920x0_80_0_0_26f0752c3f8ae4c4b86cc9048fdace92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, украина, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, УКРАИНА, США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи усилил рост на заявлениях Путина относительно плана Трампа
Индекс Мосбиржи усилил рост на заявлениях Путина относительно мирного плана Трампа