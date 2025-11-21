Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи усилил рост на заявлениях Путина относительно плана Трампа - 21.11.2025
Индекс Мосбиржи усилил рост на заявлениях Путина относительно плана Трампа
2025-11-21T21:21+0300
2025-11-21T21:21+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии усилил рост, реагируя на заявление президента России Владимира Путина относительно плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 20.44 мск рос на 2,55% - до 2 695,35 пункта, а на пике повышался 2,9%. До заявлений Владимира Путина он рос на 2,16%. Президент РФ заявил, что у Москвы есть текст плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Также, среди прочего, Путин назвал план из 28 пунктов модернизированным.
21:21 21.11.2025
 
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии усилил рост, реагируя на заявление президента России Владимира Путина относительно плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 20.44 мск рос на 2,55% - до 2 695,35 пункта, а на пике повышался 2,9%. До заявлений Владимира Путина он рос на 2,16%.
Президент РФ заявил, что у Москвы есть текст плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Также, среди прочего, Путин назвал план из 28 пунктов модернизированным.
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России
