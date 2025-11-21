https://1prime.ru/20251121/roszheldor-864800729.html

В Росжельдоре рассказали, где будут испытывать рельсы для ВСМ - 21.11.2025

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Рельсы для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) испытают на небольшом полигоне действующей линии Москва - Санкт-Петербург со скоростью до 250 километров в час и затем на тестовом участке новой трассы под скорости 360-400 километров в час, сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ), сообщил Росжелдор, выдал "Евразу" сертификат соответствия на рельсы для ВСМ. Глава организации Александр Комиссаров отметил, что специалисты провели анализ производства "Евраз ЗСМК", испытания в аккредитованной лаборатории предприятия и проверяли продукцию. Директор по техрегулированию "Евраза" Сергей Палкин добавил, что рельсы дважды испытают в реальной эксплуатации. "Предварительные испытания проведут на действующей линии Москва - Санкт-Петербург. Здесь построят небольшой полигон протяженностью несколько километров. Поезда будут двигаться со скоростью до 250 километров в час для испытаний новых стрелочных переводов, шпал, рельсовых скреплений. Полученные данные покажут, есть ли необходимость в корректировке технических характеристик", - говорится в сообщении Росжелдора. Второй этап испытаний пройдет на тестовом участке ВСМ Москва-Петербург Крюково - Новая Тверь. "Здесь рельсы проверят при движении на скорости 360-400 километров в час. Такая последовательность обеспечит подтверждение соответствия всех расчетных характеристик реальным условиям эксплуатации с требуемыми показателями надежности, комфортности и безопасности", - пишет Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. Работы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург развернуты на всей протяженности маршрута, говорил министр транспорта Андрей Никитин 20 ноября 2025 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным. ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.

