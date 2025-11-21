https://1prime.ru/20251121/rubl-864805902.html

Рубль по итогам недели подрос к юаню

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов пятницы заметно подрос к юаню, как и по итогам недели, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 11,09 рубля. За неделю юань снизился на 29 копеек. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевеет на 2,15%, до 62,02 доллара за баррель. Конец затишью Юань упал на 1,12%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 11,02-11,17 рубля, за неделю - 11,02-11,43 рубля. "На валютном рынке затишье тоже закончилось. Поводы для волны укрепления рубля - подъем геополитических надежд и приближение налогового периода. Базово за рубль играют высокие процентные ставки, благодаря которым сбережения в рублях остаются привлекательными, а спрос на кредитование, в том числе под импорт, сдержан", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Дорогое кредитование вынуждает экспортеров периодически выходить на рынок с продажами дополнительных объемов валюты по мере потребности в рублях, отметил эксперт. "Курс рубля продолжает получать поддержку от относительно высоких процентных ставок. При этом макроэкономическая статистика остается противоречивой, что, как представляется, существенно ограничивает пространство для снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы", - отметила Наталья Ващелюк из УК "Первая". Прогноз "В то же время потенциал роста рубля ограничен - импорт неизбежно пробуждается в последние недели года, а экспортная выручка наверняка будет сокращаться из-за санкций, к тому же все больше шансов на секвестр ключевой ставки 19 декабря. На следующей неделе рубль будет получать локальную поддержку от фискальных платежей, к концу ноября ждем возвращения доллара выше 80, юаня - к 11,3 рубля", - рассказал Шепелев. На следующей неделе сохранение позитивных настроений в связи с геополитикой и подготовка к налоговому периоду могут быть значимыми факторами поддержки позиций рубля: курс доллара может находиться в интервале 78-82 рублей, курс юаня - 11-11,5 рубля, считает Ващелюк.

