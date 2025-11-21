https://1prime.ru/20251121/rubl-864806596.html

Рынок акций и рубль снизятся на следующей неделе, считают эксперты

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за следующую неделю на 1% - до 2658 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом снизится в пределах на 1 доллара и составит 62 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится на 1 цент - до 1,14 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 2 копейки и составит 11,11 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 48 копеек, до 79,5 рубля, евро – на 41 копейку, до 90,97 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынков "На предстоящей неделе мировой рынок продолжит оценивать политические события в США, но внимание инвесторы обратят на публикацию задержанных из-за шатдауна экономических данных. В частности, в Штатах должны выйти сентябрьские цифры по розничным продажам и ценам производителей", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Если статистика дополнительно усилит у инвесторов сомнения в перспективах снижения ставки ФРС, фондовые индексы США снизятся, а доллар способен укрепиться, заключил он. "Рост ожиданий относительно более жесткой денежно-кредитной политики в США, подтвержденных как сигналами, так и статистикой продолжит определять крепость доллара на глобальном рынке и слабость цен на нефть. На сырьевой рынок дополнительное давление оказывают данные, свидетельствующие о продолжении роста добычи в США. Рубль на этом фоне имеет серьезную поддержку за счет налогового периода", - отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Мировые фондовые площадки остаются под давлением продолжающейся негативной переоценки технологического сегмента. Передышка после сильной отчетности Nvidia не смогла существенно изменить рыночных настроений", - указал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Инвесторы опасаются, что на рынке искусственного интеллекта сформировался "пузырь", который может привести к обвалу котировок компаний, обслуживающих это направление, заключил эксперт. "Первый и главный фактор - это геополитика. Рынок растет на ожиданиях деэскалации военного конфликта и на сигналах о возможном обсуждении снятия санкций в рамках предполагаемого плана урегулирования. Именно это стало причиной рывка индекса в конце недели и останется драйвером номер один на следующей. Если подтверждений не будет, волна оптимизма может частично сдуться. Если же появятся конкретные шаги, эффект будет продолжаться и перекинется на второй эшелон", - считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Мирное урегулирование украинского конфликта снова на повестке дня, причем в Вашингтоне, который представил проект соглашения, рассчитывают, что стороны конфликта примут его на следующей неделе. Очевидно, что в ближайшее время геополитика останется фактором номер один, и предсказать движение индекса Мосбиржи на этом фоне трудно", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Власти ЕС и Украины могут высказать претензии к предложенным идеям по достижению мира, сроки решающих переговоров могут смещаться, так что энтузиазм может еще не раз смениться сомнениями и тревогой, добавил эксперт. "Российский фондовый рынок на следующей неделе сохранит высокую зависимость от геополитики, новостной фон по которой активизировался: теперь инвесторы ждут подробностей, а также реакции сторон на якобы разработанный США и Россией мирный план урегулирования украинского конфликта", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Рубль поищеет направление движения Российский рубль, вероятно, сохранит относительную стабильность, чему поспособствуют высокие процентные ставки и стабильные цены на нефть, полагает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". "Однако геополитическая неопределенность и фиксация прибыли могут привести к волатильности курса рубля", - добавляет он. Рубль, на наш взгляд, получит дополнительную поддержку в связи с ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Учитывая это, ожидаем движения курса юаня на неделе в нижней границе диапазона 11-11,5 рубля. При этом краткосрочно не исключаем ухода китайской валюты под нижнюю границу коридора. Однако к концу недели она сможет отыграть часть потерь и закрепиться выше 11 рублей", - добавляет он. Для валютного рынка сейчас временным и умеренным фактором поддержки может выступить налоговой период – к пятнице экспортерам предстоит уплатить ряд налогов, для которых нужно будет продавать валюту, также отмечает Григорьев. "На этом фоне курс на время может задержаться ниже 11,15 рубля за юань, но в дальнейшем у него остаются перспективы к возврату в диапазон 11,3-11,5 рубля", - добавляет он. Динамика индексов Текущее снижение фондового рынка выглядит несильным, скорее номинальным, поэтому потенциал для дальнейшей негативной переоценки сохраняется, рассказал Евстифеев. "Если удастся добиться внешнеполитического прорыва, то первой целью бенчмарка станет 2700 пунктов, и далее достижение 2850-2900 пунктов в декабре не удивит. В свою очередь, торможение мирных процессов вернет рынок к состоянию безыдейного "боковика", - считает Шепелев. "С учетом того, что новостной поток остается главным драйвером, разумно ждать коридор торгов по индексу Московской биржи в районе 2600–2750 пунктов", - поделился ожиданиями Чернов. В первой половине недели может быть тестирование нижней границы этого коридора с последующим возобновлением роста до 2700 пунктов, прогнозирует Зварич. В целом на рынке РФ могут сохраниться высокие уровни волатильности и в случае ухудшения геополитического фона индекс Мосбиржи может вновь опускаться к 2600 пунктов, считает Григорьев. "На следующей неделе российский фондовый рынок, вероятней всего, будет демонстрировать высокую волатильность, реагируя на противоречивые геополитические сигналы. Индекс Мосбиржи ожидается в широком диапазоне 2550-2750 с умеренной волатильностью на фоне активного сезона корпоративной отчетности", - заключил Вишневский.

